El PSIB, a la caza de afiliaciones con el vídeo 'Tú haces que pase'

El PSIB ha lanzado la campaña de afiliación 'Tú haces que pase' y la secretaria general del partido, Francina Armengol, protagoniza el vídeo central de ésta en la que expone los valores del partido y anima a los simpatizantes de la formación a darse de alta como militantes.

Según ha informado el PSIB en un comunicado, Armengol pide en el vídeo a las personas que apoyaron a su candidatura en las últimas elecciones que se «sumen a la familia socialista» para poder llevar a cabo «políticas de progreso».

El vídeo explica cómo, gracias a quienes apoyaron al PSOE en las últimas elecciones, ahora es posible «gobernar para luchar contra el cambio climático, mejorar la educación, la sanidad, los servicios sociales, y proteger el territorio y la identidad» de Baleares.

TU has fet possible unes #Balears més justes i solidàries

TU has fet possible que avancem cap a una societat més feminista

TU has fet possible que mirem sempre cap al futur

TU has fet possible que ningú no quedi enrere

Et demanam que facis una passa més

Perquè #TuFasQuePassi/♥️ pic.twitter.com/NacYwK8Tao