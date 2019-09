El Govern se estrena ante el pleno del Parlament negando recortes

El Govern aprovechó este martes su primera sesión de control ante el pleno para alejar la posibilidad de que esté preparando recortes. Tanto la presidenta del Ejecutivo, Francina Armengol, como diferentes consellers y conselleras respondieron a preguntas de los partidos por este asunto.

La consellera de Hisenda, Rosario Sánchez, fue la primera en aludir a este asunto. La primera pregunta que abrió la sesión –del diputado de Cs Juan Manuel Gómez– era qué medidas iba a tomar para cuadrar las cuentas. La consellera, que tiene que preparar un informe económico financiero al pasar el déficit autorizado por el Gobierno estatal, indicó que «trabajamos con prudencia y rigor». Recordó qué pasaba en el pasado y aseguro: «Hemos recuperado la buena reputación».

La ‘popular’ Nuria Riera (PP) preguntó al conseller Martí March cómo iban a afectar los supuestos recortes a la Conselleria d’Educació; la también diputada del PP Asunción Pons se lo preguntó a la consellera de Salut, Patricia Gómez; Margalida Duran (PP) a la consellera de Afers Socials y Antoni Costa (también de ese partido) a Rosario Sánchez.

Éste último reprochó a la consellera que dibujara un «legado de prosperidad» cuando la realidad es que, quiera o no, «se va a encontrar un grave problema» y que tendrá que recortar o dejar de pagar a proveedores.

Respondiendo a la pregunta de Gabriel Company (PP), Armengol dijo que Baleares es la comunidad autónoma que «mejor ha sabido invertir el presupuesto en servicios públicos» y que la Comunitat «crece por encima de otras comunidades». Y añadió: «Nosotros nunca recortaremos a los más débiles, como sí hicieron ustedes. Y le acusó de ser «muy negativo».

Que no haya recortes que afecten a personal o supongan «menos derechos» (que eso es lo que quiso dejar claro el ejecutivo en sus respuestas) no significa que no haya que tomar medidas. Nadie las detalló. Jaume Font (PI) intentó arrancar alguna pista a la presidenta en su pregunta pero no lo consiguió más allá de confirmar que hay que impulsar un plan financiero y que dos asuntos habían provocado el aumento de gasto en cantidades no previstas: el crédito para hacer frente a las inundaciones de Sant Llorenç y el Llevant y las sentencias judiciales que obligaron a pagos al Govern.