Teodoro García Egea: «Nosotros no se lo vamos a poner fácil a Armengol; que se vaya preparando»

El número dos de Pablo Casado, Teodoro García Egea, de vacaciones en Mallorca, defiende el liderazgo de Gabriel Company en el PP balear y critica a Bauzá por haber utilizado el partido en beneficio propio.

¿Está el PP preparado para nuevas elecciones?

—Estamos preparados para hacer oposición a Pedro Sánchez y para liderar España cuando los ciudadanos lo consideren oportuno. En este año, con Pablo Casado, hemos conseguido ponernos de acuerdo con más de doce partidos a nivel nacional y eso demuestra nuestra capacidad de negociación y acuerdo por el bien de los ciudadanos.

¿La plataforma España Suma no es una muestra de debilidad?

—Hemos registrado el nombre porque el PP está dispuesto a hablar con otros partidos para articular una opción en algunos lugares, como en Navarra, pero en la mayor parte de España el PP es la única opción seria como alternativa. El ejemplo de Navarra puede o no ser exportable.

¿En Baleares lo es?

—En Baleares tenemos ejemplos en algunos municipios donde nos hemos puesto de acuerdo con otras fuerzas políticas, pero aquí hay un partido, el PP, cada vez más fuerte, con una renovación tranquila que combina experiencia y juventud y con personas preparadas.

En marzo toca congreso extraordinario. ¿Lo habrá?

—Biel Company asumió conformar un nuevo equipo en unas circunstancias realmente difíciles cuando otros usaron el PP para lograr cargos después de que muchos afiliados pegaran carteles con su cara para luego verse traicionados.

¿Habla de Bauzá?

—Hablo de personas que se sirvieron de nuestros afiliados, que dieron lo mejor de sí y luego se vieron traicionados pidiendo el voto para otras formaciones. Esas personas nos han hecho mucho daño, pero en Baleares estamos por fin en la vía de unir y aglutinar a todas las sensibilidades. Eso se está haciendo muy bien ahora. El proyecto de Gabriel Company necesita tiempo y que toda Mallorca conozca a las personas que lo forman.

¿Pero congreso sí o no?

—Ahora no está sobre la mesa que haya un congreso del PP en Baleares ni en otras comunidades donde se han hecho algunos cambios. Necesitamos consolidar los proyectos con más tiempo.

¿Qué papel tiene que jugar Marga Prohens?

—Que haya personas de Baleares en la dirección del PP refuerza el papel del partido en las Islas y es la demostración de que el PP de Baleares tiene voz donde se toman las decisiones en Madrid.

Volvamos a las elecciones. Si no las hay, implicará que pueda formarse un pacto ‘a la balear’.

—El PSOE balear ha renunciado a todos sus principios, como lo ha hecho el PSOE de Navarra. La señora Chivite y la señora Armengol tienen algo en común. Armengol ha renunciado a todos sus principios para mantenerse en el cargo. Primero pone sobre la mesa su presidencia y luego hace el pacto y, salvando las distancias con respecto a Bildu, aquí ha hecho lo mismo cediendo al nacionalismo. El PSOE y Armengol son los mejores aliados de los nacionalistas y de la desnaturalización de lo que son las Islas.

Han preguntado en el Congreso por el rechazo a los cruceros.

—Sí, porque esta legislatura de Armengol nace agotada. Después de alentar la turismofobia y las campañas donde decían que los turistas sobran, ahora vemos el resultado: que muchos empresarios y mallorquines están preocupados porque esta campaña no ha ido tan bien como se esperaba. Nosotros no se lo vamos a poner fácil a Armengol; que se vaya preparando.



Las comunidades están ahora con un déficit de financiación. ¿Pedirán al Gobierno medidas extraordinarias para que pague?

—Es el ejemplo de lo poco relevante que es Armengol en Madrid. Es incapaz de pedir explicaciones al Gobierno sobre por qué no envía el dinero. Nosotros sí pedimos esa transferencia urgente porque hay posibilidades de hacerlo. Están gobernando con unos Presupuestos de Rajoy que abarataron el transporte en las Islas. Armengol debe aclarar si va a pedir ese dinero o si va a ser una presidenta del PSOE antes que la presidenta de Baleares.