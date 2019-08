Palma, colapsada por el temporal

Palma colapsada por la llegada de la gota fría a Mallorca que está dejando decenas de incidentes por toda la isla. Todos los accesos a la ciudad se han visto afectados por la lluvias.

El mal tiempo ha provocado largos atascos en el centro y en la Vía de Cintura. Problemas de circulación, incidentes de tráfico y aparcamientos llenos durante toda la jornada de tormentas.

Por su parte, la EMT ha anunciado en su perfil de Twitter que el servicio de transporte público podrá verse afectado por las dificultades de la circulación. Este mediodía todas las paradas de autobús podían verse llenas de personas esperando debido a los retrasos.

⚠️ Avís

Degut al trànsit, tot el servei d'EMT Palma es pot veure afectat. Estem treballant per oferir el millor servei possible, tot i les dificultoses condicions de circulació per al transport públic. pic.twitter.com/kO3DS41erw