La gota fría llega a Mallorca

El temporal de lluvia, tormenta y viento ya ha llegado a Mallorca este martes, después de causar importantes inundaciones en las Pitiusas.

La gota fría ha entrado a Mallorca por el suroeste y ya se están registrando fuertes aguaceros.

Como consecuencia, Aena se ha visto obligada a espaciar los vuelos de llegada al aeropuerto de Palma.

Dos vuelos entre Ibiza y Mallorca de Air Nostrum han sido cancelados y un vuelo de Easy Jet procedente del Reino Unido ha sido desviado a Palma, cuando tenía que aterrizar en Ibiza.

Playas con bandera roja

El Ajuntament de Palma ha comunicado que todas las playas de Palma se encuentran con bandera roja, debido a la lluvia y la tormenta. La de Can Pere Antoni se encuentra cerrada por el vertido aguas mixtas en la estación impulsora del Baluard.

Del mismo modo, se ha producido un vertido del emisario de Sant Agustí, que ha provocado el cierre de la playa de Cala Major.

Según el 112 se han registrado al menos 3 incidentes relacionados con la lluvia por inundaciones. Lluvia prácticamente en toda Mallorca. Aquí, imágenes en sa Ràpita.

Por su parte, la EMT ha advertido a los usuarios en redes de que se están produciendo incidencias por la lluvia.

⚠️ Avís

Degut al trànsit, tot el servei d'EMT Palma es pot veure afectat. Estem treballant per oferir el millor servei possible, tot i les dificultoses condicions de circulació per al transport públic. pic.twitter.com/kO3DS41erw