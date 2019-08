PSOE, PP, Cs y Podemos mantendrán sus cabezas de lista si hay elecciones

La posibilidad de que Pedro Sánchez no reúna los votos suficientes para ser investido presidente del Gobierno y haya elecciones generales en noviembre está en el horizonte electoral de todos los partidos.

Ninguno ha decidido formalmente si repetirán candidaturas pero cuatro partidos asumen que será lo más probable y prácticamente lo tienen asumido. Son el PSOE, que presentó como número uno a Pere Joan Pons; el PP, que optó por Margalida Prohens; Podemos, que eligió a Antonia Jover y Ciudadanos (Cs), que optó por Joan Mesquida que, ahora, se ha convertido en su cara más visible de Baleares.

Todos estos partidos, además de Vox (pendiente de resolver un problema interno) lograron representación. No así Més ni el PI, que todavía no saben qué harán si se celebran elecciones. Tampoco Actúa sabe qué hará pero su idea es presentarse.

Jaume Font, presidente del PI, dijo este lunes a este diario que «igual Podemos y PSOE llegan a un acuerdo en el último momento». El presidente del grupo insularista añadió que «aún no hemos abierto este debate» y que no sabía si se presentarían a las elecciones. El PI nunca ha conseguido representación en una convocatoria estatal.

Tampoco ha conseguido nunca escaño Més, que se ha presentado con diferentes aliados según el comento. De momento, Més tiene otras prioridades. Por ejemplo, su congreso, que tiene que decidir su nueva dirección y cuál es el papel de Esquerra Republicana.

Josep Ferrà, dirigente de Més, precisó que, de entrada, no le gusta la idea de que se repitan los comicios pero señaló que lo que haga Més lo decidirá la asamblea. Y que, de momento, no hay una decisión.

Ramón Morey, en funciones de delegado del Gobierno, explicó que «estamos preparados» pero que no tiene información precisa sobre si habrá elecciones o no. Explicó que «hace un mes» se solicitaron a estadística los censos electorales y que ya están listos pero que no puede aportar nada nuevo sobre este asunto.

Morey ocupa, en funciones, la plaza de delegado del Gobierno desde que su antecesora, Rosario Sánchez, fue nombrada consellera d’Hisenda.

La diputada de Vox

Vox consiguió un escaño en las generales de abril. La única diputada por las Islas es Malena Contestí. Desde Vox se indicó a este diario que no había nada decidido. En cualquier caso, Contestí está enfrentada al líder de la formación en Baleares, Jorge Campos. La dirección estatal apoya a Campos y es quien define, en última instancia, su cabeza de lista.