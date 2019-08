Company critica la falta de información de Armengol sobre el Open Arms

El presidente del PP balear, Biel Company, ha criticado este miércoles que la presidenta autonómica, Francina Armengol, no haya informado a los partidos de la oposición de un «tema de Estado» como ha sido la crisis del Open Arms y el plan del Govern para acoger en Palma a los migrantes de este barco.

Finalmente, los inmigrantes han sido desembarcados en la isla de Lampedusa (Italia) y, por tanto, no ha sido necesario que el barco de esta ONG viaje hasta Baleares y atraque en el puerto de Palma.

En declaraciones a los medios, Company ha sostenido que, en un asunto tan importante como el acogimiento de un centenar de inmigrantes, el Govern debe informar y debe existir «unanimidad» por parte de los partidos políticos porque se trata de un «tema de Estado», ha insistido.

Celebram que s'hagi resolt sa crisi humanitària de #OpenArms, però davant d'un problema d'Estat com sa migració, no hi cal oportunisme partidista ni mesures unilaterals, sinó polítiques globals en s’àmbit internacional i sa màxima transparència dels organismes competents pic.twitter.com/gZo2vDw84Y