La economía balear echa el freno y es la que menos creció de España hasta junio

La economía de Balears se ralentiza y fue, junto con la de Castilla-La Mancha, la que menos creció en el segundo trimestre del año, según los datos publicados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). El crecimiento económico de Balears fue del 0,2 por ciento del PIB cuando la media de España fue del 0,5 y algunas comunidades, como Murcia o Asturias, llegaron al 0,7 por ciento.

La Airef es la entidad que vigila el comportamiento económico y financiero de las administraciones públicas. En su último informe apunta a que el crecimiento interanual de las Islas –de junio a junio– también se ha situado por debajo de la media de las comunidades autónomas. Balears ha crecido un 2 por ciento en este periodo y el crecimiento medio del PIB en el conjunto autonómico ha sido del 2,5 por ciento.

La justificación

El Govern afirma que las cifras de la Airef son correctas y asegura que se debe a la «normalización o maduración» del ciclo económico. Un portavoz de la Conselleria d’Hisenda explica que, en los últimos cinco años, la economía balear ha crecido un 14,1 por ciento, la mayor etapa de crecimiento desde la entrada del euro. Añaden que el freno en el crecimiento económico no es más que una «normalización» de ese ciclo. Recalcan que la economía balear ha sido la locomotora autonómica y fue una de las primeras en comenzar a crecer después de la crisis económica de 2008.

En el Partido Popular, sin embargo, no son tan complacientes con la valoración del Govern. El portavoz adjunto de los ‘populares’ en el Parlament de les Illes Balears, Antonio Costa, opinó que esa normalización de la que habla el Govern es un claro indicio de desaceleración económica y alertó de que el Ejecutivo de Francina Armengol está actuando como el de Francesc Antich en 2008, cuando saltó la crisis y no quisieron verla. «Esta desaceleración ya es muy preocupante de por sí, pero más aún porque el Govern balear se empeña en decir que no pasa nada y se está negando a tomar medidas de calado y urgentes», señaló el diputado del PP.

El dirigente ‘popular’ criticó, además, que mientras la economía de las Islas se enfría, partidos que están gobernando, como Més, hablan de la necesidad de que haya un decrecimiento. «El Govern no está tomando en serio el problema económico y las consecuencias pueden ser muy graves», dijo.