El Consell tramita la licencia para ocho nuevos supermercados en Mallorca

El Consell de Mallorca está tramitando la licencia de apertura de ocho nuevos establecimientos comerciales. No son grandes superficies, sino supermercados de entre 700 y 4.000 metros cuadrados. Sus promotores solicitaron la autorización después de la primera aprobación del Pla Director d’Equipaments Comercials (Pecma) y, por lo tanto, tendrán que cumplir con la nueva normativa, más restrictiva que la anterior. Son los primeros proyectos que se tramitan tras la aprobación del Pecma y la moratoria de licencias que lo acompañó.

El Pecma está en vigor desde mayo. El director insular de Territori i Paisatge, Miquel Vadell, explicó que durante la moratoria se recibieron once proyectos. Se ha informado favorablemente de tres, de otros tres se ha informado desfavorablemente (dado que superaban la superficie máxima permitida) y hay cinco que podrían obtener la licencia si resolvieran las deficiencias detectadas.

Asimismo, el Consell ha recibido trece proyectos de urbanización que afectan a suelo comercial. Estos proyectos también se rigen según el Pecma. Se ha informado ya de diez de ellos, y todos tienen deficiencias. Éstas están relacionadas con la nueva normativa: los estudios de movilidad son incompletos, no se alinea correctamente la fachada con la calle (no se permite que el aparcamiento linde con la calle) o no cumplen la obligatoriedad de generar más de la mitad de la energía con sistemas renovables, señaló Vadell. Además, «todos se pasan de la superficie autorizada». El nuevo Pecma establece que como máximo el 30 por ciento de la superficie de los terrenos a urbanizar pueden tener usos comerciales.

La mayor parte de los proyectos de urbanización están en Palma: al norte del polígono de Son Castelló, en cas Pastors (junto al estadio de Son Moix), en Son Ferragut o en Son Puigdorfila.

Vadell valoró de forma positiva la implementación del Pecma. «Estamos comenzando a incidir en el modelo de comercio, como pretendíamos. Apostamos por un comercio de proximidad e integrado en el paisaje. Hemos regulado detalles y otros aspectos que pueden parecer menores pero que inciden en la imagen de los establecimientos, y se notará», manifestó.

Recursos judiciales

Por otro lado, Vadell informó de que la promotora del centro comercial de ses Fontanelles, Ruibal Rodamco, ha presentado un nuevo recurso judicial contra el Consell. Esta vez ha impugnado la aprobación definitiva del Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials, que solo restringe a 2.500 metros cuadrados la superficie máxima permitida para usos comerciales en la Platja de Palma. Hay que recordar que la asociación que agrupa a las grandes superficies también presentó un recurso contencioso administrativo contra el Pecma.

Asimismo, hay otros tres contenciosos pendientes de resolver por la moratoria de licencias que dictó el Consell: de la promotora de ses Fontanelles, de las grandes superficies y de la Comisión Nacional de la Competencia.