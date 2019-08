Armengol pide a Sánchez que el bloqueo político no afecte a los presupuestos

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, alguna «fórmula técnica» para que el bloqueo político para la investidura y formación del ejecutivo no afecte a los presupuestos de las comunidades autónomas.

Armengol y el presidente se han reunido una hora en la sede del gobierno autonómico en el Consolat de Mar, en un encuentro que ha comenzado a las 16.37 horas, casi con una hora de retraso sobre el horario previsto, arrastrado desde que el despacho previo entre Felipe VI y Sánchez en el Palacio de Marivent de Palma ya ha comenzado 50 minutos tarde, debido al retraso en la llegada del líder del PSOE a Palma desde de Madrid.

La presidenta balear ha explicado que ha reclamado a Sánchez alguna solución porque «el bloqueo no puede seguir afectando la vida de las comunidades y de los ciudadanos de las islas», ya que el Gobierno central adeuda 4.700 millones a las autonomías que tenían que llegar en 2019, y 180 millones en el caso de Baleares, algo que ha calificado de «situación indeseable».

Entre esas «fórmulas» técnicas, Armengol ha mencionado la posibilidad de que el Gobierno modifique la previsión de déficit de las comunidades para el año próximo (que está fijada en déficit cero para 2020) o bien «contemplando como ingresos esos 4.700 millones euros» que adeuda a las autonomías «para poder hacer un presupuesto lo más realista posible».

«Si el Gobierno debe a las comunidades y no puede pagar porque está en funciones, lo que no es justo es que no podamos presupuestar en base a los servicios que hemos de dar a la ciudadanía por un problema de bloqueo político a nivel nacional y le he pedido que se busquen fórmulas legales para cobrar y para que no afecte al presupuesto», ha dicho Armengol.