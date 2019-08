Minwei Jiang, el primer residente chino que asistirá a una recepción de la Casa Real en Palma

Nervioso, sorprendido, encantado y expectante. Estas son las sensaciones que está viviendo desde hace días el vicepresidente de la Asociacion China de les Illes Balears, Minwei Jiang (Fujian, 1985), tras recibir la invitación de la Casa Real para asistir esta noche a la recepción que los Reyes darán, a las 20.30 horas, en el Palau Reial de la Almudaina.

Minwei se va a convertir en el primer chino residente en las Islas que asistirá a la recepción que la Casa Real ofrece cada verano en Mallorca y podrá saludar a los Reyes en persona. No puede esconder su emoción, pero al mismo tiempo la responsabilidad de representar a la colonia china en Balears. En perfecto castellano y un tanto emocionado reconoce que «es un orgullo para mí y todo el colectivo chino residente en Balears, más aún cuando soy un vecino normal de Pere Garau que tiene la oportunidad de asistir a un evento para saludar a los Reyes. No me lo creo, la verdad. Las sensaciones que tengo son muy bonitas y espero estar a la altura de las circunstancias».

Asistirá al acto oficial acompañado de su mujer Ailing Li, la cual, según confesaba ayer «está más nerviosa que yo». Tienen dos hijos pequeños. Se trata de un empresario que no lo ha tenido nada fácil y que desde muy joven sabe lo que es trabajar duro y abrirse camino en el mundo de los negocios, pues sus comienzos fueron muy humildes.

Llegó a Mallorca en 2001, con catorce años recién cumplidos. De aquellos años recuerda emocionado que su padre trabajaba en el sector de la construcción y que le ayudaba alguna tarde, pero que enseguida tuvo claro que tenía que estudiar, cosa que hizo en el IES Aurora Picornell de Palma. «Para pagarme los estudios tuve diversos trabajos, entre ellos el de repartidor de pizzas. Fue una época difícil y compleja, porque cuesta adaptarse a un idioma y cultura diferente».

Hace cinco años montó con varios compatriotas un grupo en internet, en concreto con la red social china ‘Wechat’, en la que crearon el chat ‘Mallorca Ren’, que cuenta ya con 7.800 seguidores chinos locales.

Ya adaptado a la Isla y con la formación suficiente, Jiang fundó con su actual socio Fang Ji la empresa Huading Inmobiliaria. «Nos dimos cuenta de que había una necesidad latente en la colonia china de comprar viviendas y funcionó a la perfección hasta la reciente entrada de la nueva Ley Hipotecaria, que ha refrenado el mercado por las mayores exigencias de los bancos», indicó.

Él representa fielmente al nuevo empresariado chino residente en Balears, que busca diversificar su actividad más allá de los tradicionales restaurantes o las tiendas de souvenir. «Estamos presentes en muchos sectores y esto lo agracede la colonia residente porque así puede ampliar su actividad e integrarse en las Islas. Es lo que está pasando en la zona de Pere Garau, donde se crean empresas, empleo y la gente vive tranquila».

Minwei Jiang, dentro de esta dinámica, recibió hace poco más de un año el título de Asesor de la Propiedad Inmobiliaria de manos del presidente de esta asociación en las Islas, Francisco Sanfrancisco Gil, quién ratificó que «Jiang es el primer ciudadano originario de China que recibe esta acreditación en España».

Este miércoles será un día muy especial para él y seguro que también para la red social china ‘WetChat’, ya que será una de las noticas más destacadas y comentadas.

La Asociación China en les Illes Balears se muestra agradecida por este «regalo» que le ha hecho la Casa Real para dar un respaldo institucional a lo que es y representa este colectivo en las Islas.