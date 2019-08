Las farmacias de Baleares admiten la falta de Augmentine y Trankimazin

El Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos (CISMED) de la Organización Farmacéutica Colegial alerta de la falta de 30 medicamentos este verano en las boticas, entre los que se encuentran el ansiolítico Trankimazin o el antibiótico Augmentine.

Los fármacos para el sistema nervioso y cardiovascular representan más de la mitad de las faltas de medicamentos en las farmacias. «Siempre suelen ser de este tipo, hace años que tenemos problemas con medicamentos y lejos de recuperarse, parece que va a peor», cuenta el presidente del Col·legi de Farmacèutics de Balears, Antoni Real.

Existe de media un déficit de entre 300 y 400 medicamentos en España. Sin embargo, «la mayoría tienen sustituto y no provocan problemas de salud. En casos puntuales el paciente tiene que volver al médico a cambiar la receta con una marca diferente», explica Real. «Puede ser incómodo, porque la marca concreta no está pero más del 90 % de casos se resuelven en esta farmacia».

Según Real, la falta de medicamentos «comienza en una comunidad y surge el efecto dominó hacia las demás», como tónica general. Con el tiempo, asegura, van cambiado el tipo de medicamentos del que hay déficit pero siempre se ronda la misma cifra. «Ahora son éstos y el mes que viene pueden ser otros, se intenta poner solución pero no es fácil porque hay unas pocas multinacionales que dominan el mercado».

Múltiples factores

Y es que el déficit afecta a España pero también a muchos otros países del mundo. La causa es multifactorial, ya sea porque el precio del medicamento ha bajado mucho en España y «quizás interese suministrar antes a otro país». O bien porque sólo hay dos plantas a nivel mundial que fabrican un determinado principio activo y «al final dependes de dos empresas sometidas a muchos controles y si un lote no sale bien hay que empezar a hacerlo otra vez de cero». También puede haber momentos de sobredemanda de medicamentos con un principio activo concreto «y no estamos preparados para darle salida». O incluso creen que podría tener algún tipo de efecto el Brexit, «aunque según la agencia española no ha afectado», añade Real.

Más de 8.000 farmacias de toda España participan en el informe CISMED, un centenar de éstas en Baleares.

Si bien esta semana hay 30 medicamentos con problemas de suministro en las farmacias españolas, otros 42 se encuentran ya en observación al presentar en la actualidad un número considerable de problemas en número de provincias y farmacias según los criterios aplicados.

El Consejo General de Farmacéuticos alertó de que la falta de medicamentos, además de suponer importantes perjuicios para pacientes y profesionales sanitarios, desemboca en muchas ocasiones, en el abandono de los tratamientos y falta de adherencia. Por todo aconsejan seguir escrupulosamente los tratamientos prescritos.