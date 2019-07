La «pesadilla» de una joven inglesa en un parque acuático de Mallorca

Jennifer Proctor, de 25 años, ha relatado el calvario que sufrió tras un accidente en un parque acuático de Mallorca. La turista británica se rompió la columna vertebral el pasado mes de septiembre tras tirarse por un tobogán de agua con una tabla.

La joven sufrió fracturas graves y tuvo que ser operada de urgencia en una clínica de Palma, donde permaneció seis semanas ingresada.

Los médicos le insertaron varillas de metal y clavos para unir su columna. Después de dos intervenciones tuvo una infección que le duró meses.

10 centímetros menos

La mujer explica al periódico Daily Mail que ha encogido 10 centímetros tras las operaciones por el accidente en el parque acuático. La chica, que se encontraba de vacaciones con su pareja, Jodie Morgan, asegura que en ningún momento le dieron instrucciones sobre cómo sentarse en la tabla antes de tirarse por el tobogán.

Proctor describe las vacaciones en la Isla como «una pesadilla» y asegura que a raíz del accidente tuvo que renunciar a un trabajo. Ha vuelto a caminar, pero todavía siente «mucho dolor» y está pendiente de una tercera operación a finales de este año.

La joven inglesa tiene lagunas de ese día. «Supe de inmediato que algo iba muy mal. Grité a Jodie que no podía nadar», declara a The Sun. «Los últimos 10 meses han sido horribles. Pensé que pasaría las mejores vacaciones de mi vida, pero rápidamente se convirtieron en una pesadilla», cuenta en una entrevista publicada recientemente en el Daily Mail.

«Tener que someterme a una cirugía en el extranjero, lejos de mi familia y amigos, fue extremadamente difícil. Siento que mi vida se ha puesto patas arriba por mis lesiones».

La joven, que estudiaba magisterio, ha contratado a abogados especialistas en este tipo de accidentes para investigar su peor «pesadilla», el pasado septiembre, en un parque acuático de Mallorca.

