La Audiencia rechaza el recurso de Munar para acceder al tercer grado penitenciario

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha rechazado el recurso presentado por la defensa de Maria Antònia Munar para que fuera clasificada en tercer grado penitenciario. La expresidenta del Parlament cumple condenas que suman 14 años de prisión e ingresó en la cárcel en el mes de julio de 2013. Desde hace alrededor de un año tiene permisos de salida. Sin embargo, la Audiencia valora, entre otros motivos, que no ha cubierto todavía la mitad de la pena para denegar la progresión de grado.

El recurso de la defensa argumentaba que Munar «está plenamente normalizada en aspectos personales y familiares» y que mantenerla en segundo grado puede ser perjudicial para su reinserción ya que «fomentará su prisionalización». También añadía que «es imposible que se repitan las circunstancias que condujeron a la comisión de los delitos» y que éstos ocurrieron hace más de 15 años.

La Dirección General de Ejecución Penal resolvió en febrero que Munar debía continuar en segundo grado, en la misma línea en la que se había pronunciado la junta de tratamiento de la cárcel de Palma. Valoraban que no alcanzará la mitad de la pena hasta julio del año que viene y que no se extingue hasta 2027. También que existe una responsabilidad civil de 12,2 millones de euros que no ha sido abonada, a la espera de que se ejecuten los embargos que pesan sobre bienes de la condenada. La junta añadía la existencia de reincidencia delictiva y la alarma social que provocaron los casos en los que se vio envuelta Munar.

La Audiencia Provincial confirma estas resoluciones y el auto anterior del juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Palma. La resolución apunta a que «no se ha alcanzado un suficiente nivel de reeducación y reinserción social»: «Esto se debe a que ni siquiera se ha alcanzado la mitad del cumplimiento de la condena, se trata de hechos de especial gravedad que han generado gran alarma social y han producido un grave quebranto al patrimonio público, observando la interna escasa implicación en la reparación del daño», valora el auto. De esta forma, Munar tendrá que reiterar la petición para acceder al tercer grado.

Permisos regulares

La Audiencia aceptó hace un año el recurso de la defensa de Munar para que accediera a permisos, que disfrutó, por primera vez en cinco años, en julio de 2018. En cinco ocasiones se le habían denegado.

La vía por la que consiguió obtenerlos sirvió para otros presos en situación similar, como Josep Juan Cardona. Munar se encuentra ahora en un módulo de respeto y, según refleja el auto de la Sección Segunda de la Audiencia, su adaptación es buena.