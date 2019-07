La oposición ve insuficientes las medidas para agilizar la ITV

La oposición del Consell de Mallorca estima «insuficientes» las medidas anunciadas el lunes para descongestionar el servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). «Hacen falta más medidas para mejorar la gestión, más personal y poner más líneas. Y la nueva concesión poco aporta en este sentido», criticó el conseller del PP Mauricio Rovira en el pleno celebrado este martes.

Según Rovira, «el problema es que la capacidad técnica de las estaciones es la que es. Y el cambio de citas no incide en estos aspectos, de manera que creemos que la situación no mejorará». El conseller dijo tener constancia de «problemas laborales graves» en las estaciones de ITV, donde el personal hace «más horas de las que debería». «Si no hay mas mecánicos y ni más líneas el problema no se resolverá», insistió.

El PI y Ciudadanos se mostraron de acuerdo con las tesis del PP. «Creemos que con estas medidas no se conseguirá nada», consideró Margalida Roig (Cs). «Hacen falta más medidas», indicó Antoni Amengual (PI).

El conseller de Mobilitat, Iván Sevillano, defendió las acciones anunciadas el lunes para agilizar el servicio, si bien admitió que las estaciones funcionan a pleno rendimiento. El conseller destacó que se ha puesto fin «al mercadeo» de citas y que en un futuro se construirá una nueva estación.

PIMEM

Por otra parte, la Federación de Transpotrtes de PIMEM reclamó «medidas más realistas» para solucionar la saturación. Creen que debe incrementarse la plantilla.

Las carreteras también enfrentaron a la oposición y al gobierno del Consell. El PP vaticinó que «si no se construye el tramo 5 (el que debe enlazar Son Macià con Son Espases) del segundo cinturón la vía de cintura seguirá saturada y, en este sentido, recordó que fue Armengol quien consiguió el financiamiento para llevarlo a cabo cuando presidía el Consell.

El PI pidió que al menos se redactara el proyecto. El gobierno respondió que ningún estudio insta a ejecutar este tramo y que ello apuestan por cambiar el modelo de movilidad.