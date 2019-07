Los partidos de Baleares censuran el espectáculo y piden ya un Gobierno

Los partidos de Baleares han asistido con una mezcla de estupefacción y malestar al fracaso de la investidura de Pedro Sánchez como consecuencia del desencuentro entre el PSOE y Podemos. La secretaria general de esta formación en las Islas, Mae de la Concha, afirmó que el de ayer era un día «muy triste» para quienes esperaban un gobierno progresista y criticó que Pedro Sánchez no haya sido capaz de conseguir ni un solo apoyo en estos 80 días.

Més también lamentó que no fuera posible el acuerdo entre las fuerzas de izquierdas y consideró una «falta de respeto» a las ciudadanos que se amenace con unas nuevas elecciones, a la par que alertó del «riesgo real de involución» que se abre en este nuevo periodo político.

El presidente del PI, Jaume Font, consideró un fracaso y una irresponsabilidad y una decepción para Balears que no haya aún gobierno, mientras que el presidente del PP balear, Gabriel Company, opinó que los ciudadanos no se merecen «el espectáculo bochornoso» de estos días, donde ha quedado claro que la preocupación de PSOE y Podemos «ha sido el reparto de poder, los sillones del Consejo de Ministros y no el futuro y el bienestar de España».

Jorge Campos (Vox) también censuró el «bochornoso espectáculo» de una negociación «cutre».