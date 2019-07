Agustín Buades deja la presidencia de Instituto Balear de la Familia y se incorpora al grupo parlamentario Vox. El cambio se hará efectivo el 24 de julio y será Mónica Gumá la actual vicepresidenta de la asociación la que tomará el relevo.

Agustín Buades, actual presidente del Instituto Balear de la Familia, dejará el cargo para incorporarse como asesor al grupo parlamentario Vox desde donde quiere «seguir defendiendo y potenciando la familia y trabajar de forma positiva», asegura.

Buades explica que lleva 25 años trabajando desde la sociedad civil. «Empecé en 1994 y he pasado por vairas ong’s y he conocido a muchas personas en este tiempo», explica. «Desde entonces he llegado a la conclusión de que para tener una sociedad sana hay que tener familia sana, fuerte y sostenible», añade.

Para seguir «defendiendo las políticas de protección a la familia en la misma línea que el resto de países europeos», Mónica Gumá asumirá el cargo. Psicóloga y con cinco hijos, Gumá es la actual vicepresidenta del Instituto Balear de la Familia hasta que el próximo 24 de julio, cuando sea efectivo el nombramiento de Buades en el Parlament, y ella asuma la presidencia de la asociación.