La Audiencia anula la fianza de 46 millones impuesta a Bankia

Un tribunal de la Sección Primera de la Audiencia ha dejado sin efecto la fianza de 46 millones de euros que impuso un juzgado de Palma a Bankia para garantizar una posible responsabilidad civil en un juicio a dos directivos de la antigua Sa Nostra por una operación en la que se hipotecó un hotel en México.

El juzgado había atendido a la petición de la acusación particular, una empresaria de Mallorca, de exigir una fianza por todo el dinero que se garantizaba con la hipoteca sobre el hotel. Sin embargo, la Audiencia considera que no es necesaria esa medida cautelar porque el propio juez instructor asumía la solvencia de Bankia al permitir que asegurara la cantidad avalándose a sí misma: «La decisión no hace sino confirmar que no se aprecia peligro, además que no resulta idónea para asegurar la eventual sentencia condenatoria, en caso de que se dictare».

El juicio contra los dos antiguos directivos de la entidad se celebrará la semana que viene en un juzgado Penal de Palma. La Fiscalía y la acusación particular reclaman penas de cuatro años de prisión para cuatro acusados: dos empresarios y los empleados de Sa Nostra. En este caso, la investigación judicial se inició con la querella presentada por una accionista minoritaria de una sociedad mallorquina que era propietaria de un hotel en Cancún. La denunciante, representada por la abogada Carolina Ruiz, de Monlex Abogados, era dueña de un uno por ciento de la sociedad.

Según la Fiscalía, los socios mayoritarios se concertaron con los directivos de Sa Nostra para gravar el hotel mexicano, el único bien de la sociedad, con una hipoteca de 46,3 millones de euros en el año 2009. El dinero que consiguieron se utilizó para financiar deuda que los dos empresarios acusados tenían en otros de sus negocios. Al menos siete de estos millones compensaron otros créditos que antes les había concedido Sa Nostra que, de esta manera, los limpiaba de sus balances activos tóxicos.

Este es el primer caso en el que se juzgará en la vía Penal una decisión tomada por antiguos directivos de Sa Nostra. Está pendiente de que la Audiencia Nacional señale el juicio contra la antigua cúpula de la entidad por varias operaciones de crédito.

Competencia española

En el juicio, que se celebrará la próxima semana en un juzgado de lo Penal de Palma, buena parte de la discusión será si los tribunales españoles son competentes o no para llevar a cabo el juicio. Tanto la sociedad como el hotel que se hipotecó están situados en México y las defensas plantearán como cuestión previa que el asunto se debe decidir en el país norteamericano. La causa ya ha pasado por varias instancias internacionales antes de que se abriera juicio.