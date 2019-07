El promotor de la plaza de toros no ha presentado toda la documentación para la corrida, según Cort

El Ajuntament de Palma ha asegura que el promotor de la plaza de toros aún no ha presentado la declaración responsable para poder celebrar la corrida de toros que se ha anunciado para el 9 de agosto.

Después de que el Tribunal Constitucional tumbara a finales de 2018 la ley de toros a la balear, el Coliseo balear ya ha dado a conocer el cartel de la corrida con el que se quiere «reivindicar la libertad del espectáculo en Baleares».

La regidora de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, ha explicado este martes que la declaración responsable es necesaria para poder celebrar la corrida de toros. En este punto, ha matizado que no tienen que pedir licencia pero sí presentar este documento comprometiéndose a cumplir la normativa.

Una vez haya sido entregado, el Ayuntamiento de Palma realizará «todas las inspecciones necesarias»; por ejemplo, comprobará que hay accesibilidad para discapacitados, que no se dopa a los animales, que no acceden menores o que no se vende alcohol. También es obligatorio informar fuera de la plaza de que el espectáculo puede herir la sensibilidad de los espectadores.

Respecto a la estructura de la plaza de toros, el gerente de urbanismo, Joan riera, ha explicado que hace dos años fueron subsanadas las deficiencias detectadas.

Por otra parte, la formación política Actúa ha exigido a Cort que «haga cumplir» la ley de toros a la balear e impida la celebración de la corrida, ya que «Mallorca se tiñe de sangre y vuelve a la época rancia del blanco y negro».

El portavoz de Actúa en Palma, Guillermo Amengual, ha lamentado que, «de nuevo, la sed de sangre de los aficionados taurinos prime sobre la protección de los animales: los taurinos no van a ver arte, ni estilismo, van a ver sangre, tortura y muerte; son unos sádicos», ha declarado.