Cabrer deja la presidencia del comité de garantías del PP por discrepancias

Mabel Cabrer presentó ayer su dimisión como presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP por las discrepancias surgidas con el presidente de los ‘populares’ en la Islas, Gabriel Company. Cabrer fue elegida presidenta de este órgano de dirección tras el congreso en que salió elegido Company.

La dimisión de la exdiputada Mabel Cabrer tiene que ver con discrepancias a raíz del nombramiento del nuevo senador autonómico. En una tensa reunión celebrada la pasada semana, Cabrer pidió que la votación para proponer a José Vicente Marí Bossó como senador autonómico fuera secreta.

Cabrer estaba muy molesta por el hecho de que la decisión de que no haya duplicidad de cargos en el PP, es decir, que una misma personas no ocupe más de un cargo institucional, no sea uniforme ya que varios militantes del PP de Eivissa no la cumplen.

Es el caso del ya senador autonómico, José Vicente Marí, es además concejal en el Ajuntament d’Eivissa y el presidente del Consell, Vicent Marí, mantiene su acta de diputado en el Parlament.

Mabel Cabrer, que no está de acuerdo con esta norma aprobada por la dirección del partido antes de las elecciones, considera que, si está aprobada, debe cumplirse en todos los casos sin excepciones. En la reunión no logró que hubiera una votación secreta para la propuesta de senador, por lo que finalmente se votó a mano alzada y la propuesta de Marí Bossó se aprobó por unanimidad.