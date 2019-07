No hay igualdad de oportunidades en el transporte escolar, según la FAPA

La Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (FAPA) de Mallorca ha denunciado que el transporte escolar no está respetando, en la práctica, la igualdad de oportunidades para los alumnos. En este sentido, la FAPA recuerda que, ya en la pasada legislatura, se sumó a las peticiones de numerosas familias de Mallorca que manifestaban su problemática: sus hijos, al acabar 4º de la ESO, no tienen derecho a continuar usando el transporte escolar al haber finalizado la educación obligatoria.

La federación destaca que «esta problemática repercute de forma directa en el derecho a la educación. Municipios como Campanet, Puigpunyent o Lloret son ejemplos de jóvenes que tienen muchas más dificultades para cursar los estudios postobligatorios que otros estudiantes de las Islas. La imposibilidad de usar el transporte escolar se une a la insuficiente oferta de transporte ordinario. Como siempre, son las familias las que deben realizar un sobreesfuerzo para acompañar o recoger a sus hijos de los centros».

La entidad, presidida por Glòria Ferrer, recuerda que «el Ajuntament de Sant Llorenç ha abierto una convocatoria de becas para cubrir una parte de los costes que se pueden originar por el transporte escolar, con una cuantía máxima de 655 euros por alumno. Sant Llorenç puede hacerlo, pero otros ayuntamientos no pueden. Es decir, se altera la igualdad de oportunidades en función del municipio donde se reside. La normativa no marca la obligación de sufragar el transporte escolar en la enseñanza postobligatoria, pero tampoco dice que no se pueda hacer».

Para la FAPA, «estos hechos son contrarios a los principios más básicos del sistema educativo. Si no todos los ayuntamientos pueden pagar el transporte escolar, sería más fácil que la Conselleria estableciese el transporte escolar como un derecho para la educación postobligatoria». La Federación indica que «la actual legislatura es el momento de hacer posible este derecho y que no se vea afectado por el lugar de residencia».

Líneas regulares

Durante la pasada legislatura, la Conselleria d’Educació planteó la posibilidad de que los alumnos pudiesen aprovechar las plazas de líneas regulares de autobuses como transporte escolar hasta los centros educativos. Las líneas regulares harían una reserva de plazas escolares. Y, en cualquier caso, los alumnos que utilizasen una línea regular de bus irían siempre acompañados por un adulto por una cuestión de seguridad.