El exalcalde de Andratx renuncia a todos sus cargos en la dirección del PP y carga contra Company

En la reunión del comité ejecutivo del PP de la tarde de este miércoles se dará cuenta de la renuncia del exalcalde de Andratx Jaume Porsell a todos sus cargos en el organigrama y organización del partido. En un carta dirigida al secretario general, Toni Fuster, y al presidente balear de la formación, Biel Company, Porsell anuncia su dimisión y carga duramente contra los dos y especialmente contra el segundo.

En su misiva, Jaume Porsell muestra su «total y absoluto desacuerdo y disgusto con las actuaciones, formas y maneras que ha llevado a cabo en los últimos meses el actual presidente y el actual secretario general hacia mi persona y hacia la junta local del PP en Andratx», asegura Porsell.

Porsell también reprocha a Company y Fuster de no apoyar a los dirigentes locales en los momentos delicados, de no valorar a la Part Forana y de no tener en cuenta lo que, en un momento dado puede advertir una junta local.

Asimismo, el exalcalde atribuye a Company y Fuster una «indiferencia absoluta» y «pasotismo» hacia el problema anteriormente mentado, pese a que, en el caso concreto de Andratx, tenian constancia del malestar generado. También critica la «falta de tacto y reconocimiento» de los máximos responsables del partido para con unos resultados electorales ganadores, pero que por la querencia del PI a pactar con la izquierda han dejado al PP de Andratx en la oposición.

«Los representantes del partido más importante de esta tierra no pueden tratar así a sus compañeros. Por eso estamos en la situación en que estamos. Hay una falta de dirección total y absoluta, un desconocimiento de la realidad de los pueblos, de sus afiliados, de sus juntas y del partido en sí. Este no es el camino del que fue el partido con más representación de esta tierra», carga Porsell, quien asegura «tocar ahora con las manos» lo que había ido leyendo y sabiendo de otros compañeros del PP que optaron por abandonar estas siglas y cambiar de partido.

El exalcalde Andratx concluye su alegato reconociendo que no reconoce el partido en el que lleva décadas militando «y tampoco estoy de acuerdo con la línea llevada hasta ahora y, por lo que, veo continuará en el futuro», añade. «Yo no puedo formar parte de una dirección de la que el presidente hace más de tres meses no ha hablado conmigo. No me había pasado nunca desde mi afiliación. He perdido toda la confianza que deposité en ellos», en referencia a Company y Fuster, remacha Jaume Porsell.