Los bancos devuelven a los hoteleros pagarés del touroperador Thomas Cook

Entidades financieras que operan en las Islas se niegan a abonar a los hoteleros los pagarés firmados por el grupo turístico Thomas Cook, principalmente por los problemas de liquidez que tiene el touroperador británico-alemán desde hace más de un año y medio

Esta situación afecta a hoteleros de las principales zonas turísticas de Mallorca, Menorca y Eivissa-Formentera.

«Los bancos no nos anticipan el cobro de los pagarés de Thomas Cook, como así ha sucedido en junio, porque no se fían y esta situación se repetirá a finales de julio y agosto. Además, el touroperador nos ha indicado que en septiembre, por cierre del ejercicio, no pagará y que todo queda aplazado a octubre», señalan hoteleros afectados de Mallorca.

Los bancos rechazan, asimismo, el confirming, que es un producto financiero por el que la entidad asume la gestión y administración de la cartera de pagos de un cliente, ofreciendo, a su vez, a los proveedores de dicho cliente el servicio de pago anticipado de las facturas que estos últimos tienen pendientes de cobro, en este caso por parte de Thomas Cook.

El touroperador opta por este sistema de pago por falta de liquidez, circunstancia que está generando máxima preocupación en el sector hotelero de todas las Islas.

«Si hablamos con el banco para que nos adelante el pago del pagaré, la entidad nos indica que la situación del touroperador no asegura que luego pueda abonar las cantidades correspondientes, lo cual puede generar una situación de insolvencia», añaden los hoteleros.

Problemas

El grupo turístico británico-alemán puso en venta a principios de año toda su división aérea para generar fondos y hacer frente a la deuda que tiene, que supera los 1.100 millones de euros. Hasta la fecha no ha recibido ninguna oferta porque parte de su flota es antigua.

Los rumores sobre una posible quiebra y cese de actividad fue lo que motivó que a principios del pasado mes de mayo se desplazará a Mallorca el consejero delegado de Thomas Cook, Peter Fankhauser, con el fin de calmar los ánimos de los hoteleros.

Sin embargo, pese a los mensajes de Fankhauser de que habían conseguido financiación para llegar a final de año, los pagos a los hoteleros de Mallorca y resto de islas se retrasan. «Los hoteleros estamos manteniendo al touroperador con estos retrasos, lo cual no es lógico», puntualizan los empresarios