Podemos tantea a Mateu Morro para la gerencia del Fogaiba

Unidas Podemos está moviendo fichas en la búsqueda de nombres para el organigrama de sus puestos en el Govern balear. En estos movimientos se baraja el nombre Mateu Morro, histórico dirigente del PSM, para ocupar algún cargo de los que les corresponde a la formación morada.

Morro, que ha sido asesor del hasta del exconseller de Agricultura Vicenç Vidal, podría ocupar la gerencia de la empresa pública Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (Fogaiba).

También se podría incorporar Biel Torrens, ex secretario general de Unió de Pagesos, como nuevo director general de Agricultura.

Al ser preguntado por Ultima Hora Mateu Morro no ha confirmado ni desmentido esta situación se ha limitado a indicar que «podría ser una posibilidad», pero ha preferido no hablar sobre el tema «hasta que no haya algo concreto».