Los turistas extranjeros todavía desconocen las restricciones de tráfico en Formentera

«Un gran día» e «histórico» para la isla de Formentera. La presidenta del Consell, Alejandra Ferrer, y el conseller de Mobilitat, Rafael González, insistieron de este modo ayer en rueda de prensa sobre la importancia de la primera jornada de regulación de la circulación de vehículos en la pitiusa menor. Todo un día en el que el puerto de la Savina respiró total normalidad, ya que turistas, comerciantes y residentes desembarcaron de hasta catorce buques sin ningún tipo de incidente significativo.

González aseguró que Formentera está preparada y que el Consell tiene «toda la casuística programada para poder regular a día de hoy». El conseller también destacó el hecho de que «desde hace unas semanas las navieras están informando a todos sus clientes», pero que además, desde ayer «el personal comunica a sus usuarios que necesitan la autorización y si no disponen de ella pueden conseguirla durante el trayecto». Asimismo, las taquillas de la estación marítima de Ibiza y Formentera disponen de trípticos y carteles, así como las oficinas de información turística de la pitiusa del sur, que además tendrán los próximos días ordenadores para solucionar cualquier tipo de incidencia. Desde las taquillas del puerto Ibiza advirtieron, no obstante, que «la gente extranjera que viene no sabe nada» y que «tendría que haber personal del Consell aquí dando información».

Como ya adelantó Periódico de Ibiza y Formentera, solo «en última instancia» los vehículos sin permiso serán sancionados. De este modo, si la cámara instalada en la Savina percibe alguna matrícula sin autorización generará un aviso y el Consell «hará los requerimientos para que se normalice la situación de cada vehículo». De no solucionarse, el propietario del vehículo podrá exponerse a una multa de entre 1.001 y 10.001 euros.

Entre los usuarios que llegaron ayer a Formentera se podía observar en muchos casos cierto desconocimiento. No obstante, la mayoría coincidió en sus buenas percepciones sobre las medidas.

Tras ser informados por la naviera, dos turistas que viajarán mañana desde Ibiza a Formentera explicaron que «nos dijeron que había que registrar la matrícula y sacar todo por internet» y que se debía a «frenar la contaminación», algo que entendieron como positivo. Por su parte, una trabajadora de Formentera declaró que «sí lo sabía porque llevo desde mayo en la isla y me habían avisado de que iba a entrar en vigor».

Residentes en Ibiza

Respecto a la cuota de motocicletas de residentes en Ibiza que se agotó la semana pasada, el conseller explicó que «estaba pensada para motivos de ocio» teniendo en cuenta los datos del anterior verano. En estos momentos, «se está estudiando» el motivo y «se está contactando con algunas de las personas para ver si han realizado las reservas de forma correcta o no». González insistió en que existen autorizaciones concretas para residentes de Ibiza con propiedades en Formentera y para aquellos que trabajen en la isla, aparte del perfil que se ha completado casi todo el verano.

Plan de Movilidad

El conseller de Mobilitat explicó que la regulación de la circulación de vehículos es un proyecto que «marcha de forma conjunta» junto a otros dos: el Plan de Movilidad y la mejora del transporte público. Sin embargo, aunque el Plan de Movilidad ya está aprobado, todavía no está en marcha y la licitación de la nueva concesión del transporte público aún no se ha producido. En este sentido, González afirmó que «trabajamos para que el año 2020 sí se preste este nuevo servicio en la isla de Formentera».

LA NOTA

El Consell ha autorizado 17.834 vehículos hasta el 1 de julio

El Consell de Formentera informó ayer que se han autorizado hasta el 1 de julio 17.834 vehículos repartidos de la siguiente manera: 520 turismos de visitantes, 61 motos de visitantes, 80 turismos y 26 motos de visitantes residentes en Mallorca i Menorca, 48 vehículos eléctricos de visitantes, 16 vehículos híbridos de visitantes, 166 turismos y 20 motos de visitantes residentes en Ibiza, 6.900 vehículos de residentes en Formentera, 378 vehículos de propietarios de una segunda residencia en Formentera, 38 vehículos de residentes en Ibiza que trabajan en Formentera, 21 vehículos de personas con movilidad reducida, 326 vehículos de empresas radicadas en Formentera, 244 vehículos de empresas de transporte de mercancías, 32 vehículos oficiales y de servicio público, 74 vehículos de servicios de interés público, 28 maquinaria industrial, 5 vehículos clásicos o históricos y 2.594 turismos y 6.257 motos de alquiler.