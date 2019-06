Vicenç Thomàs, previsible presidente del Parlament al no alcanzarse un acuerdo

El socialista Vicenç Thomàs será elegido previsiblemente este jueves nuevo presidente del Parlament, que por la mañana celebrará su sesión constitutiva. La intención de los partidos de izquierda era cerrar este miércoles por la noche un acuerdo de gobernabilidad global o, en su defecto, un acuerdo específico para atar una mayoría de izquierdas en la Mesa del Parlament, pero a medianoche –al cerrarse la edición de este periódico– todavía no se había alcanzado ni uno ni otro.

A la espera de lo que suceda este jueves en la mesa de investidura, lo más probable es que PSIB, Podemos y Més sumen sus votos y elijan a un presidente de la Mesa de izquierdas. Posiblemente será el socialista Vicenç Thomàs. El vicepresidente primero será probablemente de Podemos y, caso de que Thomás sea elegido presidente, el secretario primero será de Més.

Previsiblemente habrá también dos diputados de derecha en la Mesa. Serán el ‘popular’ Juan Manuel Lafuente y, posiblemente, Patricia Guasch, de Ciudadanos (este último nombre debía confirmarlo el partido naranja). Los dos partidos de derecha cerraron este miércoles para sumar sus votos –16 del PP y 5 de Ciudadanos– a fin de asegurarse su presencia en la Mesa.

La sesión constitutiva del nuevo Parlament comenzará este jueves a las 10 de la mañana. En primer lugar se constituirá la mesa de edad, que estará compuesta por el menorquín Pablo Jiménez (Podemos), que es el diputado de mayor edad, y las ibicencas Gloria Santiago (Podemos) y Tania Marí (PP), las dos más jóvenes de la cámara.

A continuación, se realizarán tres votaciones para elegir a los cinco miembros de la Mesa. En la primera se elegirá al presidente, en la segunda a los vicepresidentes primero y segundo y en la tercera al primer y al segundo secretarios. Serán escogidos los diputados que más votos reciban en cada una de las votaciones. Luego los 59 electos tomarán posesión de su escaño, un procedimiento en el marco del cual tendrán que prometer o jurar la Constitución y el Estatut d’Autonomia.

De los 59 diputados que forman la cámara, 21 repetirán en el cargo y 38 se estrenarán este jueves. Solo dos grupos parlamentarios se renuevan por completo: Podemos (6 escaños) y Ciudadanos (5). Del PSIB, 11 de sus 19 diputados se estrenarán este jueves. En el PP solo 6 de sus 16 disputados repiten. De los 4 de Més per Mallorca, dos repetirán, mientras que los dos de Més per Menorca ya ejercieron la anterior legislatura. La diputada Sílvia Tur (Gent per Formentera) también repite.

Último día de Picornell

Baltasar Picornell seguirá siendo president del Parlament hasta la Cámara elija este jueves a su sustituto. En su último día efectivo, el president dedicó a cerrar flecos pendientes y realizó una visita a todas las dependencias del Parlament para despedirse de los funcionarios con quienes ha trabajado estos años. El responsable del órganos de Gobierno del Parlament se hizo fotos con todos los que quisieron posar, y anunció que este jueves estará presente en la sesión constitutiva de la X Legislatura.

Picornell no repite como diputado ya que el Grup Parlamentari de Podemos se renueva al completo y no sigue ninguno de los diez miembros de la anterior legislatura. A partir de ahora estará como concejal de la oposición en Felanitx.

Ha sido presidente durante los últimos tres años ya que en el arranque de la anterior legislatura la Cámara estuvo presidida inicialmente por su compañera de formación, Xelo Huertas. Huertas fue expulsada de Podemos y los partidos de pacto de izquierdas promovieron su relevo para que fuera sustituida por Picornell.