La CAEB exige al sector público y privado impulsar la productividad

«Ha llegado el momento de que todas las instituciones asumamos la responsabilidad urgente de impulsar la productividad de todos los factores de producción que utilizamos en nuestras empresas, departamentos e instituciones. Porque la productividad es el elemento que convierte a unas regiones en más prósperas a diferencia de otras». Así de contundente se manifestó este viernes la presidenta de la CAEB, Carmen Planas, quien reconoció su «tristeza» porque Baleares «pierde bienestar desde hace 20 años».

Ante más de 450 empresarios y la presidenta en funciones Francina Armengol al frente, Planas fue muy crítica con las políticas fiscales que implican subir impuestos y las trabas burocráticas a las empresas. También arremetió contra «poner parches». Y enumeró algunos.

«No basta afirmar ante la falta de vivienda, que haremos más o que habilitaremos viviendas para el alquiler, aunque luego lo hagamos, o no. No basta decir, ante nuestros jóvenes que abandonan prematuramente sus estudios, que pondremos matrículas gratuitas o que ampliaremos la oferta educativa. No basta decirles a nuestras industrias tradicionales que están a punto de cerrar, que les apoyaremos en ferias o les subvencionaremos la compra de maquinaria. No basta decirles a nuestros jóvenes universitarios que no encuentran un trabajo que los incorporaremos a la Administración o les ayudaremos a emprender su propio negocio, eso sí, cargándoles con una enorme mochila de normas y dificultades a la espalda. No basta decirle al residente, ante los problemas de congestión, que nos inventaremos tranvías, o propondremos ir todos en bicicleta o articularemos una red de buses lanzadera, porque todo eso solo son parches».

La presenta de la patronal balear realizó este discurso en el transcurso de la gala anual de la CAEB para distinguir al Empresario del Año, un reconocimiento que en esta ocasión fue para el presidente del grupo Autovidal, Francisco Vidal, quien compartió el premio con sus cuatro hijos y los 260 colaboradores de la compañía ya que «sin su trabajo, dedicación y me atrevería a decir, amor por la empresa, ni yo estaría aquí, ni Autovidal sería lo que es en la actualidad».

Vidal, que recibió la ovación del público y los elogios de Planas, Armengol y el presidente de CEPYME y vicepresidente de CEOE, Gerardo Cuerva, también elogió la empresa familiar.

Manifestó su orgullo por haber sabido hacer el relevo generacional «en el momento oportuno» y por haber sabido inculcar a sus hijos los valores de la familia empresaria, «que es aquella en la que toda la familia trabaja en y para la empresa».

El acto se celebró en el Castell de Bellver y también contó con las intervenciones del directivo de la patronal estatal, quien pidió a los políticos encargados de formar los futuros gobiernos que «piensen en la empresa a la hora de diseñar sus políticas, porque esto es también pensar en la sociedad». Armengol, encargada de clausurar el acto, elogió la figura del empresario y tendió la mano a la CAEB y a su presidenta para «seguir trabajando de forma conjunta», y defendió el avance como sociedad «desde el compromiso, el diálogo y los acuerdos, con asociaciones empresariales y sindicales».

Armengol estuvo acompañada del conseller en funciones Iago Negueruela, en un acto con apenas representación política. Solo Jaume Font, del PI. Nadie del resto de formaciones.

Homenaje

El que recibiera el premio de Empresario del Año en la pasada edición, Gabriel Sampol, presidente del Grupo Sampol fue el encargado de inaugurar el acto. Tuvo emotivas palabras para el homenajeado de este año, en ‘Xisco de sa Mercedes’, como dijo. Y destacó que ambos son empresarios del sector industrial. Carmen Planas se refirió cariñosamente a Francisco Vidal como ‘Quico’, como también le llama su familia y así se reflejó en el vídeo que proyectaron sobre su historia. Un audiovisual relatado por su nieto y en el que aparece toda su familia y trabajadores de Autovidal.