Fanny Tur, sobre el polémico cómic: «Nosotros no diremos qué se debe publicar»

Durante la presentación de la nueva temporada de la Orquestra Simfònica de Balears de este viernes, la consellera de Cultura i Esports, Fanny Tur, ha sido preguntada por el cómic On ès l'Estel·la?, que contenía dibujos sobre cargas policiales por el 1-O.

Tur, en la que según ella, podría ser la última rueda de prensa de la legislatura, ha señalado que «las líneas de ayudas del IEB no contemplan interferir en el contenido. Las ayudas que se dan a narrativa, literatura o cómic, no se dan para interferir en los contenidos de una obra. No somos censores, somo servidores públicos ayudamos a publicar. Nosotros no diremos qué se debe publicar».

Tur ha añadido que «el contenido es el que decide el autor. El derecho a la libertad de expresión está garantizado». A la pregunta de los colectivos que se han sentido ofendidos por esta publicación, la consellera en funciones ha señalado que «también hay muchos ofendidos por lo que pasó el día 1 de octubre y no lo hemos entrado a valorar como institución».

Así, Tur ha reiterado que «el cómic no es para menores de edad, lo dice claramente en la portada y la contraportada. No entraré en los contenidos de ninguna obra. No es el papel de las instituciones», ha zanjado.