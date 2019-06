Bitecltoquart: llega la revolución musical

Nombre: Bitecltoquart

Sector: Industrias creativas

Equipo: Tomé y Sergio Olives

Objetivo: Crear un prototipo físico de un órgano que dobla de 12 a 24 los sonidos por octava

Tomé Olives y su hijo Sergio son los creadores de Bitecltoquart, finalista de Connect’Up Start 2019, que viene a revolucionar la música actual con un teclado que multiplica sus teclas. «Si en una octava hay doce sonidos diferentes, con Bitecltoquart se logran 24, al sumar por ejemplo al do normal y do sostenido, las teclas do cuarto de tono y do sostenido cuarto de tono», explica este afamado organista y compositor menorquín.

Una evolución musical que amplía de manera exponencial las posibilidades de composición de melodías y armonías. Los Olives han conseguido que este sistema sea fácil de entender y económico y ya han creado el software gracias a Sergio, un joven estudiante de Ingeniería Informática.

Ahora llega el momento de crear el prototipo físico, para lo que se necesita una impresora 3D. Pero se puede tocar Bitelctoquart en una tablet y se vislumbran las posibilidades de desarrollo de arpegios, escalas y estudios musicales. Gracias a la ayuda de particulares pudieron desarrollar el software y ahora queda construir el instrumento, con el interés de músicos y compositores.