Isern indigna al PP con las explicaciones sobre su renuncia

Mateo Isern ha indignado al PP de Palma con las explicaciones que ha dado este miércoles sobre su marcha, ya que ha sentado muy mal que se excuse en el partido, tanto a nivel regional como nacional, para renunciar a su acta de regidor en Cort y abandonar la política porque no podrá repetir como candidato en 2023.

Muchos dirigentes del partido confiesan que se han quedado atónitos al escuchar las declaraciones de Isern, asegurando que se había puesto a disposición del partido durante cuatro años, pero que después de hablar con la dirección del PP balear, de Palma y nacional «hemos decidido que me retire de la vida política porque no puedo ser el candidato en 2023».

La presidenta de la Junta Territorial de Palma, Margalida Durán, lo ha contradicho en la reunión del comité ejecutivo del PP de Palma, donde Isern ha estado sentado a su derecha, y ha asegurado que el candidato popular le ha comunicado este mismo miércoles por la mañana su decisión de renunciar al acta. Además, ha precisado que ya conocía la noticia por los medios de comunicación.

Sin embargo, Isern ha intervenido para rectificar a Durán y ha repetido la argumentación que ha dado en la rueda de prensa. También ha negado que no haya hecho campaña, como le están criticando, y ha instado a ver su agenda «llena de actos» desde el mes de diciembre.

Durán ha precisado que ella sí ha «caminado todas las calles de Palma». Cabe destacar que las bases están indignadas con su candidato al Ajuntament de Palma y lo responsabilizan de no haber recuperado la alcaldía «porque no ha hecho campaña». En este sentido, aseguran que en una reunión con los diez primeros de su candidatura dijo textualmente: «Yo soy conocido por todo el mundo, no necesito hacer campaña. Lo que no voy a hacer son barrios, si alguien quiere que los haga».

Militantes del PP de Palma aseguran que la campaña de Isern «ha brillado por su ausencia» y sostienen que si hubiese salido un poco más habría logrado los votos necesarios para tener un regidor más, que habría permitido que los partidos de centroderecha llegasen a la mayoría absoluta. «Nos hemos partido el lomo todos y él de vacaciones», recriminan.

También critican que haya dejado al partido en una situación muy delicada, ya que aseguran que de los regidores electos ninguno quiere dejar su trabajo para tener dedicación exclusiva. «El PP no hará oposición», aseguran. Además, hay un sector que no acepta que el número dos de la lista, Julio Martínez, asuma la portavocía porque consideran que los últimos cuatro años no ha estado dedicado al partido.

En relación a esto, argumentan que la Junta Territorial del PP de Palma no hizo suya la lista que se presentó a las elecciones y aseguran que Durán la conoció por la mañana y se presentaba por la tarde; así como que solo pudo influir para que la presidenta de Nuevas Generaciones de Palma, Maria de Lourdes Roca Calafell, fuese de número 10 en lugar de 14.

Sin embargo, Durán se ha puesto a disposición de la persona que vaya a ejercer la portavocía del PP en Cort y ha asegurado que se reunirá con todos los presidentes de distrito para seguir trabajando.

En la reunión de la ejecutiva del PP de Palma también ha habido voces muy críticas con Isern, que han coincidido en señalar que sabían que se iría si no lograba gobernar. Además, le han reprochado su poca vinculación con el partido. Por ejemplo, Rogelio Araújo ha asegurado que la confianza de los electores no se consigue en cuatro meses, ya que para ello hace falta «apego» y para eso es necesario tiempo.

Otros militantes ha expresado que esperan no leer próximamente en los periódicos que es elegido senador autonómico y han señalado que les sorprendió que volviese a aceptar ser candidato del PP al Ajuntament de Palma sabiendo que era difícil que lograse ganar.

El exalcalde Joan Fageda también ha intervenido, pero más en clave de partido y ha pedido estar al lado de los ciudadanos y cuidar especialmente a los que siguen votando al Partido Popular.

En el PP también hay críticas hacia Durán, ya que consideran que no ha creado la estructura necesaria en Ciutat para movilizar a las bases y creen que esto ha sido clave para que el PP también haya tenido un mal resultado en las elecciones autonómicas e insulares.

Cuenta de Twitter

Por otra parte, tras su renuncia Isern ha publicado en Twitter que cierra su cuenta.

En su publicación anuncia el agradecimiento a todos los que le han seguido.