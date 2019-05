Escarrer dice que el impuesto turístico es una «aberración» que no «se destina ni al turismo ni al medioambiente»

El consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha señalado este viernes que la «ecotasa» --el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS)-- es una «aberración», una «ecofarsa» que «no se destina al turismo ni al medioambiente».

A dos días de las elecciones, Escarrer ha pedido un «marco legal, regulatorio y fiscal» que no vaya «a golpe de legislatura». «Solo pido que no se me cambie el marco constantemente porque crea incertidumbre al cliente, al hotel y al intermediario porque no saben qué se puede comprar ni qué se puede vender», ha señalado.

La consejera delegada de Grupo Piñero, Encarna Piñero, que también ha participado en el foro los desafíos de la industria turística organizado por Grupo Preferente, ha remarcado que «es indispensable» que los partidos políticos lleguen a pactos «por encima del color político» para alcanzar acuerdos «en dos o tres asuntos de estado y que se contribuya a disipar la crispación».

Por su parte, el vicepresidente de Binter, Rodolfo Núñez, ha hablado sobre «la turismofobia y las reticencias que despiertan los empresarios turísticos» en algunas comunidades y ha remarcado que «es necesario trabajar en cambiar la opinión de la sociedad» porque «si no, no se puede esperar nada del mundo político».

Sobre esto, Escarrer ha dicho que «en muchas comunidades» no se sienten «respetados». «Voy a ver a alcaldes y me ven como el enemigo cuando vas a invertir y a crear puestos de trabajo», ha lamentado.

Así, ha dicho que «Meliá ha invertido 700 millones de euros en seis años en Baleares» y que, sin embargo, en otros destinos como el sudeste asiático «son muy bien acogidos» y no les ven «como el enemigo».

Escarrer también ha lamentado la turismofobia y las pintadas que aún se ven en algunas calles con lemas como 'tourist go home'. «Si al turista no le hacemos sentir querido lo vamos a pagar», ha dicho.