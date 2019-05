Las tortugas marinas tienen quien las cuide

Por primera vez, una tortuga marina era sometida este jueves en Mallorca a una tomografía axial computarizada (TAC). La exploración radiológica fue practicada en el Hospital Veterinari Aragó, en Palma, a Adri, que fue localizada el pasado 23 de abril en los Freus d’Eivissa, al no poder sumergirse. Adri tiene los siguientes diagnósticos: neumonía, anemia y deshidratación.

Pero Adri no fue este jueves la única tortuga marina tratada en el Hospital Veterinari Aragó. Ninja fue sometida a radiografías, ecografías y analíticas. Ninja es una tortuga boba (Caretta caretta) que fue detectada el pasado 10 de mayo entre es Vedrà y Cala d’Hort, también en Ibiza. Tampoco podía sumergirse. La veterinaria Emanuela Renga explica que «cuando una tortuga marina no puede sumergirse y se deja recoger, es señal de que no está bien. Ninja tiene un problema respiratorio que estamos tratando con antibióticos y antiinflamatorios. Permanece en agua templada y la revisamos cada semana. Observamos una mejora de sus pulmones y ha empezado a comer después de semanas sin hacerlo. Si todo sigue igual, calculamos que en un mes podremos devolverla al mar».

Renga añade que «estos problemas respiratorios son frecuentes en primavera y otoño, con el cambio de temperatura del mar. Las tortugas no pueden sumergirse, se alimentan menos y se debilitan aún más». Ninja es un macho casi adulto de 47,3 kilos y no pudo ser sometida al TAC porque no cabe en él.

Durante su tratamiento, estos quelonios permanecen y son cuidados por el Centro de Recuperación de Fauna Marina de la Fundación Palma Aquarium, un servicio gestionado por el Consorci de Recuperació de Fauna de les Illes Balears, perteneciente a la Conselleria de Medi Ambient.

En la actualidad, la Fundación Palma Aquarium también está cuidando de una tercera tortuga, Terra, detectada el pasado 3 de septiembre en Formentera, enredada en artes de pesca y plásticos, con la aleta derecha cortada y heridas en la izquierda. Con Terra ha sido necesario practicar curas diarias. La mañana de este jueves fue especialmente intensa para Xisca Pujol, Antònia Solomando y Jaime Gibert, de la Fundación Palma Aquarium, con el trasiego de tortugas entre su centro y el Hospital Aragó. Hasta ahora, la exploración por TAC de tortugas se realizaba en la Península.