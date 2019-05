Josep Piqué: «Apoyo la decisión del Gobierno de retirar la fragata ‘Menéndez Núñez'»

El exministro de Exteriores, Josep Piqué, impartió este jueves una conferencia en Palma sobre 'El mundo que nos viene' invitado por el Cercle Financer de Balears. Previamente, concedió una entrevista a este diario para analizar temas tan candentes a nivel internacional como el conflicto Irán-Estados Unidos y la ley Helms-Burto en Cuba, pero obvió hablar sobre la política española y el actual proceso electoral.

¿Cómo analiza la decisión del Gobierno español de retirar la fragata Menéndez Núñez del Grupo de Combate 12 (Carrier Strike Group 12) que lidera la US Navy?

—La relación con Estados Unidos por parte del Gobierno español, sea del signo que sea, es muy importante y es necesario preserveerla y acrecentarla. Esto incluye la colaboración en el ámbito militar entre ambos países, que es muy estrecha. Estados Unidos tiene una gran presencia en España con las bases de Morón y Rota, desde donde se despliega toda la operativa del Mediterráneo y los escudos antimisiles. Somos una pieza clave en en la Alianza Atlántica y con Estados Unidos.

¿Se ha actuado correctamente?

—Tenemos que ser muy cuidados en el fondo y en las formas. Creo que en el fondo España lleva razón, porque nuestra pertenencia a la UE hace que no sobliga que nuestra posición respecto al conflicto con Irán se debe coordinar con la UE, la cual tiene posición diferente a la de USA. Se trata de una misión preestablecida y ahora se ha producido una circunstancia que no estaba incluida en esta misión: el despligue del conjunto de la Carrier Strike Group 12 en el estrecho de Ormuz. Dicho esto, es muy imporante cuidadar las formas y hay que explicar muy bien a nuestro principal aliado estratégico en terminos de seguridad y defensa el porqué se ha tomado tal decisión para que no parezca unilateral y que sea bien coprendida por Estados Unidos. Espero que se haya producido esta forma y sino es así, estamos a tiempo de corregirlo. No nos favorecen en nada los malentendidos.

¿Irán sigue siendo un gran problema internacional?

—Siempre ha sido un problema por la revolución islamista desde hace décadas, pero más por su actitud agresiva y su estrategia expansiva en el conjunto de la región. Aquí, hay que señalar su papel en el conflicto de Siria, en la guerra civil en Yemen y en el Libano, a través de del grupo terrorista hebbolá. Irán, desde el punto de vista estratégico, supone un problema para Occidente y si controla el estrecho de Ormuz las consecuencias serñabn dramáticas para la economía global y para la seguridad en el mundo.

¿Justifica la presencia de la flota norteamericana en esta zona?

— La presencia de la flota norteamericana es practicamente disuasoria en términos claros de que no vamos a dejar que se bloquee el estrecho de Ormuz. Esto solo se puede hacer a através de una demostración de fuerza.

¿Qué opina de la aplicación de la ley Helms-Burton en Cuba y la estrategia del presidente Donald Trump?

—Hay una política constante en la política del presidente Donald Trump y ésta es intentar deshacer todo lo que hizo el presidente anterior, Barak Obama. Esto se puede extrapolar a a los acuerdos de París, el Tratado Transpacífico y, ahora, con Cuba. Hay que preservar los intereses españoles en Cuba y la Unión Europea tiene una política muy definida al respecto con Cuba. España, en este caso, es coherente con la política de la UE y no con la de Estados Unidos, por eso nos hemos opuesto siempre a la ley Helms-Burton desde que se promulgó en su día.

¿Hay avances políticos en Cuba?

—Es cierto que las expectativas que se abrieron con Cuba en cuanto a que ibamos a avanzar en la democratización de la Isla no se ha avanzado y cumplido. Se han hecho cambios, pero más de carácter cosmético que no han afectado al sistema cubano.porque no ha habido cmabios dentro del propio sistema cubano.

No quiere hablar de política, pero qué piensa de el veto del Parlament para que Miquel Iceta sea senador y presdir la Cámara Alta?

—Tengo una relación cordial y amistosa con el señor Iceta, y se de su valía política. Defiende algunas cosas que no comparto, pero hay una circunsgnacia que me hace ser muy prudente: él está en política activa y yo no.