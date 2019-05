Escola Catòlica culpa al Govern de retrasar subidas salariales a sus profesores

Escola Catòlica acusa al Govern de retrasar la firma de un convenio que reconoce mejoras salariales a los profesores de la concertada como la antigüedad y el cobro de un segundo sexenio. El asesor jurídico de la organización, Marc González, explica que se alcanzó un acuerdo con la Consellería hace unas semanas para incorporar esas mejoras dentro del proceso de equiparación de los salarios de los profesores de la concertada con los de la pública y que el Govern llegó a enviar un borrador con la propuesta a principios del mes de abril. «Se nos pidió confidencialidad pero había intención de firmar el acuerdo antes de las elecciones», señala. Sin embargo, Escola Catòlica, sostiene que, a principios de este mes la Consellería comenzó a poner pegas y que «ha decidido de forma unilateral no firmar por motivos de táctica política». González señala: «Lo que no queremos es que, si no se firma antes de las elecciones se nos traslade al responsabilidad de la no firma ante el profesorado».

El Govern, señala, aprovechó que se redactó la propuesta para incluirla en el convenio colectivo para plantear pegas al documento definitivo en el que, González sostiene que no se ha tocado lo que tiene que ver con las condiciones económicas.

El acuerdo supondría que, a partir del próximo curso, los profesores de la concertada comenzarían a cobrar ese segundo sexenio y a aprovechar las condiciones de esa mejora salarial.