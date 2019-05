La Federació de Veïns de Palma recibe tan solo 12 denuncias por alquiler turístico ilegal

La Federació d’Associacions de Veïns de Palma (FAAVV) ha recibido, desde el pasado mes de septiembre hasta la fecha, tan solo doce denuncias por alquiler turístico ilegal en Palma por parte de vecinos. De ellas, se han tramitado seis y se han llegado a presentar tres. Las cifras son sorprendentemente bajas, según reconoce el presidente de la Federació, Joan Forteza.

«No hemos tenido un aluvión de denuncias como podíamos esperar», admite y lo achaca a que «el ciudadano está desmotivado ante el poco efecto que tienen estas denuncias. La gente desconfía y está decepcionada por la actuación de las administraciones, pues al final las denuncias se archivan mientras se tramitan las declaraciones responsables y sus resultados son nulos». Quedan en stand by, explica, «y no se hace un seguimiento de la documentación que se presenta en estas declaraciones responsables, sino que se da por buena, cuando puede no ser cierta».

Forteza también critica que las actas de las inspecciones que se realizan tras una denuncia no sean públicas «porque eso da lugar a un limbo en el que la administración puede zarandear a los ciudadanos cuanto quiera».

La FAAVV se puso el pasado mes de septiembre a disposición de los ciudadanos para que, de manera totalmente confidencial, pudieran denunciar el alquiler turístico ilegal. Las denuncias, que son confidenciales pero no anónimas, son asumidas por la Federació que las traslada formalmente a la Conselleria de Turisme. El líder vecinal esperaba entonces poder atender unas 30 denuncias semanales. Pero la realidad ha sido otra.

Además, resalta, otra complicación es que «si los expedientes no reúnen pruebas claras, contundentes y específicas no prosperan». Cuantos más detalles acrediten el alojamiento de turistas mejor. Así, las denuncias deben entregarse junto a una foto del inmueble, «lo cual no siempre es posible», y su ubicación, «que también es complicado si se trata de una búsqueda por Internet –añade–, porque las plataformas de alquiler turístico ocultan la ubicación del piso de alquiler hasta que se contrata, y eso hace que se ralentice y se dificulte la denuncia».

No obstante, la FAAVV sigue a disposición de los ciudadanos para recibir y tramitar estas denuncias. Pero Forteza avisa de que hasta finales del mes de junio no se presentará ninguna denuncia más, «porque esperaremos a conocer el talante del nuevo conseller o consellera de Turisme del próximo Govern».