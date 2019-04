Un voto centenario

Joaquín Franco Sáez es uno de los electores más longevos que han acudido a las urnas estas elecciones generales. A sus 102 años, ha votado la tarde de este domingo en el colegio electoral de Pío XII de Palma.

Nació en Gandía. Fue hace más de 70 años cuando se trasladó a Mallorca con su mujer, aquí formó una familia y regentó una bodega en el barrio palmesano de Santa Catalina. A pesar de su edad, lee la prensa a diario y está muy pendiente de la actualidad política.

Joaquín se encuentra ingresado en el hospital Verge de la Salut y no dudó ni un instante en que su deber era ir a votar en estos comicios. Y así ha sido. A primera hora de la mañana ya se había quitado el camisón de la clínica y esperaba con impaciencia la llegada del transporte sanitario que tenía que trasladarlo al colegio electoral. Estaba citado a las diez de la mañana, pero hasta la tarde no han acudido a recogerlo. Mientras, Joaquín esperaba con una ligera sensación de desasosiego y temor de no llegar a tiempo para votar.

Pero ha llegado. Junto su hija y su nieto, el anciano ha llegado a su mesa con los sobres ya preparados. Joaquín no era uno de los indecisos. Hace días que tenía claro su voto. Orgulloso, ha dicho a los componentes de la mesa: «tengo 103 años». Uno más de los que en verdad suma, cuenta que le gusta sumarse más de los que tiene para causar admiración.

«No son mis últimos comicios aún», matiza con la picardía de una persona vital y enganchada a la vida, y es que asegura ya tener la vista puesta en las elecciones autonómicas del próximo 26 de abril. Tampoco faltará su voto centenario.