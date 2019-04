ISBA cumple cuarenta años de impulso emprendedor

La sociedad de garantía recíproca ISBA cumple cuarenta años de vida, facilitando y mejorando el acceso a la financiación a los emprendedores, autónomos y empresas, gracias a sus convenios con bancos y entidades públicas. Se trata de la primera sociedad de garantía recíproca que se fundó en España, la pionera de las 18 entidades de este tipo que existen en España.

Los emprendedores, autónomos y empresas solicitan el aval de ISBA para obtener financiación, y se valoran aspectos como la viabilidad de la empresa y el proyecto, la experiencia de sus gestores, la formación de los promotores y la creación de nuevos puestos de trabajo.

«Tenemos convenios con 13 entidades financieras, además de líneas de financiación bonificadas por la CAIB y nuestra actividad no tiene ánimo de lucro», señala Jaime García de la Rosa, director comercial de la entidad, que añade que «en 2018 ISBA avaló a 135 nuevos emprendedores, garantizando préstamos que ascendían a 12,5 millones. En el año 2000 se lanzó la nueva línea de apoyo a emprendedores y desde entonces hemos ayudado a crear 1.700 nuevas empresas gracias a este respaldo». La operación media es de 93.000 euros. Gracias a sus convenios con diferentes bancos y al apoyo de la CAIB, en 2018 se avalaron 566 empresas (un 24 por ciento más respecto a 2017) por un importe de 50 millones de euros, lo que supuso la creación de 600 puestos de trabajo.

Este año se ha lanzado la nueva línea ISBA CAIB 2019 que financia proyectos de inversión u operaciones de liquidez en las pymes. La línea de financiación es de 37 millones de euros para inversión y capital circulante.

Entre las empresas que han pasado por ISBA y que hoy pueden contar su ejemplo como «casos de éxito» está la tienda de moda Maricastaña, Caragol Bover, Mariolas Bakery, Concept Hotel Group, Hotelinking, Vicky Pulgarín Catering, Bodega Can Feliu. Kid & US, Best Swim Centre o Raimundo Burguer son otras de las apuestas de la sociedad de garantía.