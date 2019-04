El Consultiu insta a Cort a pagar 31.000 euros por una caída en la plaza de España

El Consell Consultiu insta a Cort a pagar 30.990 euros a una ciudadana por una caída que sufrió en plaza de España, de Palma, el 29 de septiembre de 2009. El órgano asesor argumenta que el Consistorio es conocedor de que el suelo de la plaza es «deslizante», ya que cuenta con dos informes que «concluyen sin condicionamientos y de forma clara que los valores del pavimento eran inferiores al valor medio de referencia de un pavimento no deslizante». Además, el día de la caída llovía.

El presidente del Consultiu, Antoni Diéguez, añade en el dictamen que el Ajuntament es «titular de la competencia para mantener en condiciones de seguridad las calles y plazas» y reitera que «era perfecto conocedor de los valores deslizantes del pavimento. No sólo lo sabía, sino que había advertido que era necesario realizar un cambio en el pavimento». En un informe del 4 de julio de 2008 (antes del accidente), el servicio de Vialidad señalaba que «estaba prevista la ejecución de un tratamiento antideslizante en el pavimento» de la plaza de España. En otro informe emitido el 28 de junio de 2011, después de la caída, el mismo servicio indicaba que estaba en estudio el cambio del pavimento no deslizante. Sin embargo, cuando se produjo el accidente Cort no había hecho ninguna de las dos cosas.

Diéguez destaca que han tenido acceso a otros informes de otros procedimientos «que se pronuncian sobre el carácter resbaladizo del pavimento de la plaza de España», ya que el Consistorio ha recibido otras reclamaciones por el mismo motivo» y a su entender esto «ratifica nuevamente la tesis del reclamante».

El Consultiu señala que pese a la «contundencia» de estos informes, «que no hacen sino dar la razón a la reclamante, sorprende el contenido de la propuesta de resolución que, en dos escuetas consideraciones, mantiene que no ha quedado acreditada la relación de casualidad entre el funcionamiento del servicio público».

La denunciante ha presentado documentación médica acreditativa del daño y las secuelas, además de un informe pericial; ha tardado 369 días en estabilizar las secuelas: cinco días estuvo ingresada, 240 fueron impeditivos y 124 no impeditivos. Además, le han quedado secuelas funcionales y perjuicio estético.

Por su parte, Cort no se ha pronunciado «de momento» sobre el dictamen del Consell Consultiu.

El alcalde solicitó opinión al citado órgano asesor y desde el Consistorio palmesano recuerdan que los informes del Consell Consultiu son preceptivos en indemnizaciones que superan los 30.000 euros, pero no vinculantes.

El regidor de Infraestructures, Rodrigo Romero, señala que cambiar el pavimento de la plaza de España se encuentra entre las prioridades del equipo de gobierno, pero precisar que no cuentan con disponibilidad económica para ejecuta este proyecto. No obstante, precisa que sí reparan los daños más importantes.