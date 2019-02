Pedro Bestard: «No me ha costado decir que sí porque Vox es el partido que mejor defiende al mundo rural»

Pedro Bestard, presidente de la Federació balear de Caça, será el candidato de Vox Baleares al Consell de Mallorca para las elecciones insulares que se celebrarán el próximo 26 de mayo, como adelantó este jueves Ultima Hora. Bestard ha confesado que no le ha costado decir que sí porque cree que el partido que defiende más el mundo rural es Vox. En su opinión, «el mundo rural es muy importante y todo pasa por aquí». No obstante, ha precisado que «montaremos un gran equipo, que sepa qué es lo que le falta a la gente de Mallorca».

Bestard ha destacado que ha sido regidor en Marratxí y ha estado en el Consell. «Creo que el mundo rural es lo primero de todo. El mundo rural ha estado abandonado, siempre se han hecho las leyes sin que podamos decidir».

En este orden de cosas ha argumentado que «como presidente de la Federació Balear de Caça me he reunido con todos los partidos, menos el PSOE que no le ha interesado, y el que más defiende al mundo rural es Vox».

El candidato de Vox al Consell de Mallorca se ha dado de baja del PP esta semana porque «soy un gran defensor del mundo rural y el que lo defiende más es Vox».

Preguntado por si José Ramón Bauzá seguirá sus pasos ha respondido que no sabe.

El presidente de Vox Baleares, Jorge Campos, ha explicado que Bestard es un profundo conocerdor de la mallorquinidad y del mund rural. Además, ha señalado que tiene experiencia de gestión. Cree que el resultado en el Consell de Mallorca será inmejorable. A lo largo de la rueda de prensa, Campos ha precisado en varias ocasiones que Vox puede ganar las elecciones. «No nos ponemos ningún límite porque aspiramos a ganar las elecciones. Hemos ayudado a recuperar la ilusión».

Hasta hace poco estaba afiliado al PP de Marratxí, por lo que era una persona muy próxima a José Ramón Bauzá, expresidente del PP balear, que también se dio de baja del partido.

Bestard es otro de los antiguos militantes del PP balear que se han pasado a las filas de Vox Baleares; se ha dado de baja en los últimos días.