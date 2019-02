Los 1.000 motivos de una Mallorca feminista

Te las encuentras, sin querer encontrarlas. No hace falta ir a buscarlas. Pequeños carteles de color lila inundan los rincones de Mallorca para recordar que hay más de mil motivos para apoyar la huelga feminista del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

El Moviment Feminista de Mallorca ha puesto en marcha esta iniciativa que visibiliza al colectivo y llena las calles y las redes sociales de reivindicaciones a través de los hashtags #1000motius y #CapALaVagaFeminista. En la calle, en casa, en el trabajo, cualquier rincón es válido para reivindicar la igualdad de género.

La ciudad se llena estos días de 'porqués' que son razones para secundar la huelga del 8M. «Porque cuando vuelvo a casa de noche quiero ser libre, no valiente». «Porque cocinar, planchar, limpiar, cuidar... no sea cosa de mujeres». «Porque más de 200 millones de mujeres han sufrido mutilación genital femenina». Y así, más de mil razones. Como las que se encuentran en un poema de Emily Dickinson, eterna portadora de la bandera feminista.

Otra de las actividades previas al 8M que ha organizado el colectivo feminista es el 'tren violeta'. Este sábado 23 de febrero, las mujeres se subirán en el tren de la Estación Intermodal de Palma, a las 11.10 horas, para hacer todas juntas el trayecto hasta Manacor y acabar con un vermú a la plaça de Sa Bassa.

Tras el éxito del año pasado, los sindicatos de UGT, STEI y CCOO tienen previsto una jornada de huelga y concentraciones por los derechos de la mujer el próximo 8 de marzo.

Perquè volem ser lliures i no valentes, perquè només nosaltres decidim sobre els nostres cossos, perquè ja basta d'assetjament al carrer... Tenin #1000motius per anar #CapALaVagaFeminista !!! @movfemmallorca @antipatriarcals pic.twitter.com/D50fcpXS0x

Les dones ja no volem patir per amor. #1000motius #enamoradasdelahuelga @movfemmallorca pic.twitter.com/fVVXjVbaMv

Des que tenim registre de dades, el 53% de persones assassinades a tot l'Estat espanyol han estat dones assassinades per les seves parelles o exparella.

Ser dona no pot ser una activitat de risc.

Més de #1000motius per a la #VagaFeminista#1000motivos#Fartes#AixoNoEsAgontador pic.twitter.com/qCcPufOK2K