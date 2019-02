Vox exige derogar la Ley de Normalización Lingüística para pactar

El presidente de Vox Baleares, Jorge Campos, ha anunciado este jueves que exigirá la derogación de la Ley de Normalización Lingüística para pactar con PP y C's. Campos ha asegurado que «en las próximas elecciones Vox será decisiva y pedirá la derogación de la Ley de Normalización Lingüística».

Campos ha anunciado que ésta será de las primeras medidas y que la sustituirán por una Ley de usos de lenguas oficiales, que garantice las lenguas maternas. «Si quieren pactar con nosotros será un requisito indispensable la derogación de la ley. Llevamos demasiados años de familias que se rompen, fuga de sanitarios, etc. La lengua no puede ser un problema», ha declarado.

El presidente de Vox ha señalado que para el próximo curso escolar la escolarización ya sería en castellano o mallorquín, en el caso de Mallorca. «No cuesta más dinero público, ni supone una reorganización total. Supone voluntad política». Campo no teme que huelgas de docentes, como las que se produjeron durante el Gobierno de José Ramón Bauzá. «Hace dos legislaturas hubo muchas huelgas y movilizaciones porque se aplicó mal; nuestra propuesta no va a perjudicar a nadie. A los docentes que les interesa la enseñanza de los alumnos y no el a adoctrinamiento no lo verán mal».

Preguntado por si su intención es introducir el bilingüismo, Campos ha respondido «el mejor sistema para introducir el inglés es la libre elección, pero no debemos perder el norte, los centros educativos no son academias de idiomas, lo que hay que priorizar es que ese conocimiento se adquiera».

Vox Baleares también pretende que las administraciones públicas atiendan en las lenguas maternas a los ciudadanos. En este punto, ha criticado el uso prioritario del catalán en las administraciones, así como que se pretenda hacer lo mismo «en áreas tan sensibles e importantes como la sanidad. También ha recriminado que «poco a poco se va imponiendo en la esfera privada, obligando a los comercios a rotular en catalán y a las empresas que quieran concursar a hacerlo esta lengua. «La libertad lingüística brilla por su ausencia por una legislación aprobada con la mayoría absoluta del PP. Se está imponiendo un catalán estándar por la Ley de Normalización Lingüística, ha denunciado».

Jorge Campos ha preguntado al resto de partidos que harán con la Ley de Normalización Lingüística. «El PP poca credibilidad tiene porque fue el que la aprobó, pero queremos saber qué proponen hacer. Ciudadanos va cambiando de opinión, pero queremos saber qué van a hacer», ha planteado.

Este anuncio lo ha realizado coincidiendo con el Día Internacional de la Lengua Materna, pero ha denunciado que «en Baleares no lo podemos celebrar porque no se puede celebrar en ninguna de las dos lenguas mayoritarias:ni en mallorquín, menorquín, ibicenco ni en español. Campos ha argumentado que «la Unesco recomienda matricular a los niños en su lengua materna y aquí no se da, de una manera muy similar a Cataluña. En días como estos hay que recordar esta aberración, corroborado por varias sentencias y los datos de fracaso escolar que nos avergüenzan».

Campos ha destacado que todos estos cambios se verán reforzados por una ley estatal que garantice que los hispanohablantes no sean discriminados por usar su lengua.