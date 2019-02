La campaña #JoAmbNoguera en Twitter fue vista más de 1,2 millones de veces

La campaña de apoyo en Twitter al alcalde de Palma, Antoni Noguera, tras su imputación por prohibir el alquiler turístico en todos los plurifamiliares de la capital balear tuvo 1.244.98 impresiones el pasado viernes en solo 12 horas. Las impresiones son las veces que apareció el #JoAmbNoguera en timelines, a causa de las interacciones.

En total, se publicaron 818 tuits de apoyo al primer edil. Muchos de ellos fueron de altos cargos de Més, partido al que pertenece Noguera; pero también de colectivos como el GOB.

Esta campaña de defensa del alcalde de Palma participaron 248 usuarios de Twitter en solo 12 horas.

El Juzgado de Instrucción 5 de Palma admitió el pasado viernes a trámite una querella por prevaricación contra el alcalde Antoni Noguera. La magistrada da trámite al escrito en el que la patronal del alquiler turístico, Fevitur, considera que la prohibición de esta práctica por parte de Cort pudo ser delictiva. La juez basa su decisión únicamente en que los hechos que describe la querella encajarían en el tipo penal y ha ordenado una serie de diligencias de comprobación. La primera de estas medidas ha sido reclamar a Cort el expediente. Una vez revise estos documentos será cuando la titular del juzgado decida si toma declaración como investigado a Noguera y si la querella tiene recorrido. La patronal del alquiler apunta a la existencia bien de una prevaricación administrativa, bien de una urbanística y apunta a que la prohibición fue una decisión predeterminada que más tarde se «vistió» con informes técnicos a medida.

Por su parte, Noguera aseguró que la decisión de prohibir el alquiler turístico en los plurifamiliares está bien tomada, en base al interés general y la ley. Además, señaló que seguirá siendo el candidato de Més al Ajuntament porque el código ético de su partido prohíbe las imputaciones por casos de corrupción y éste es «por defender el interés general y el acceso a la vivienda».



El alcalde explicó que su gobierno estaba obligado a desarrollar la Ley del Alquiler Turístico por un mandato del pleno, aprobado por mayoría y presentado por la Federació de Veïns. «Nos vimos empoderados por los vecinos. No aprobarlo hubiera sido prevaricar por no impulsar la ley y no dar respuesta al mandato del pleno». Subrayó que «esta decisión está conectada con el interés general y el acceso a la vivienda y en eso no daremos un paso atrás».



Noguera explicó que ve «un motivo ideológico y de persecución política» en la querella.