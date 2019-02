Solo el PP apoyará la propuesta de Fuster como senador

Solo el PP apoyará la propuesta de nombrar senador autonómico al secretario general del PP en la Comunidad, Antoni Fuster, y el portavoz del PSIB en el Parlament, Andreu Alcover, ha detallado que «se decantan más por la abstención», por lo que la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Prohens, ha replicado que este hecho demostrará «muy poco nivel por su parte», ya que «se está en un estado de tensión y de nervios» que, a su parecer, podría «suponer un precedente» y, asimismo, ha recordado su partido votó a Antoni Diéguez y Gina Garcías.

En declaraciones a los medios después de la Junta de Portavoces, el portavoz de Cs en el Parlament, Xavier Pericay, ha anunciado que se abstendrán «porque no es su candidato» y los otros partidos, Podemos, El PI, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca, han manifestado que «no apoyarán la propuesta» porque, según ha detallado, el portavoz de MÉS per Mallorca, Miquel Gallardo, el candidato «más de lo mismo» y no hay «sin ninguna garantía de que vaya allí y se sepa exactamente lo que hace para defender los derechos de los baleares».