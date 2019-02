La recaudación del impuesto turístico crece un 87,5 % en 2018

El Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) ha recaudado un total de 122,78 millones de euros en 2018 y, desde su entrada en vigor en 2016, ha financiado «total o parcialmente» un total de 156 proyectos y actuaciones. Lo que ha supuesto un incremento del 87,5 por ciento en 2018 respecto a la recaudación obtenida en el año 2017 (65,4 millones de euros).

El incremento se atribuye al hecho de que el 2018 ha sido el segundo año de tributación completa del ITS y el primero de aplicación de la revisión de las tarifas en temporada alta.

Así, la Agencia Tributaria de Baleares (ATIB) ha cerrado el período de liquidación final del ITS con un incremento del 23,2 por ciento en la cifra de establecimientos que han tributado respecto del 2016, primer año del impuesto. En concreto, en 2018 se han efectuado declaraciones por un total de 6.361 establecimientos que han liquidado el ITS, una cifra muy similar a la de 2017 (6.346) y un 23,2 por ciento superior a la de 2016 (5.162).

Por su parte, la Conselleria ha explicado que la recaudación obtenida a través del ITS se destina de «manera exclusiva» a dotar el Fondo de Impulso al Turismo Sostenible y, desde 2016, el impuesto turístico ha generado unos ingresos de 234,48 millones: 42,9 millones en 2016, 68,77 millones en 2017 y 122,78 millones en 2018 --todavía sin computar el alquiler vacacional y los campings--.

Así, Hacienda ha apuntado que hay 156 proyectos de actuaciones financiadas total o parcialmente por los fondos obtenidos a través del ITS. Además, ha remarcado que el Plan 2018, dotado con 110,5 millones, ha incorporado 48 proyectos nuevos y financia también 33 proyectos plurianuales de convocatorias anteriores.

Por islas

Por otro lado, la Conselleria ha destacado la recaudación obtenida por Islas. Así, de los más de 122 millones recaudados en 2018, 89,9 millones se obtuvieron en Mallorca, una cifra que representa el 73,4 por ciento del total. Por su parte, en Ibiza se recaudaron 18,7 millones (un 15,3 por ciento), en Menorca, 10,2 millones de euros (un 8,3 por ciento) y en Formentera se recaudaron 1,6 millones (un 1,3 por ciento del total).

En comparación al año 2017, la Conselleria ha remarcado el aumento de la recaudación de los cruceros que han pasado de 0,31 millones en 2017 a 2,08 millones en 2018, un incremento de 1,77 millones de euros que se debe, de acuerdo a Hacienda, al cambio legislativo que supone que tengan que meritar el impuesto todos los cruceros que lleguen a Baleares y no sólo aquellos que pasen más de 12 horas.

Por tipo de alojamiento, de los 6.361 establecimientos de Balears 2.311 son hoteles y representan el 85 por ciento del total recaudado en 2018 al liquidar 104,6 millones de euros, un 86 por ciento más que el año anterior. Los apartamentos han sido el segundo tipo de alojamiento con mayor volumen de liquidación con 1.302 apartamentos y 12,7 millones recaudados, el 11,1 por ciento del total.

Ingresos

La Conselleria ha reiterado que la liquidación del ITS no incluye la tributación de alquileres vacacionales ya que el periodo voluntario por las estancias meritadas en 2018 se abrirá entre 1 de mayo y 30 de junio de 2019. Así, han recordado que en 2017 se han recaudado hasta el momento un total de 3,29 millones de euros correspondientes a 10.251 establecimientos.

Con todo, la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, ha destacado «la capacidad para financiar inversiones necesarias que año tras año genera el ITS, un tesoro para las Balears» ya que «permite afrontar proyectos de mejora del entorno y de infraestructuras que se traducen en una mejora del bienestar de residentes y visitantes».

Finalmente, Cladera ha valorado «la gran aceptación social y la normalidad absoluta» de la gestión del ITS así como «la total consolidación» de los procesos de liquidación telemática implantados por la ATIB.