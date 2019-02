El Parlament insta al Gobierno, sin el voto del PSIB, a retirar los presupuestos

El Parlament balear insta al Gobierno de Pedro Sánchez a retirar los Presupuestos Generales del Estado, tras salir adelante este martes la iniciativa presentada por el Partido Popular.

Sin el voto del PSIB, pero sí con el respaldo de Ciudadanos, Més per Mallorca y Més per Menorca, el parlamento pedirá al Gobierno que presente un nuevo proyecto de ley.

La iniciativa reclama que los presupuestos supongan para la comunidad autónoma de Baleares «una inversión territorializada que como mínimo esté en la media de las comunidades autónomas».

En el pasado pleno, la presidenta del Govern, Francina Armengol, defendióque el proyecto de presupuestos del Estado para 2019 resulta positivo para las islas en muchos aspectos, aunque incidió en que lo destinado al archipiélago «no es suficiente» y que así se lo ha planteado a Pedro Sánchez.

El diputado 'popular' Toni Camps ha dicho que el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado son rechazados por «insolidarios» y por «distribuir la inversión de manera injusta». Camps también ha defendido que la Cámara balear rechace la «escasa capacidad negociadora y de influencia» de la presidenta del Govern, Francina Armengol, e inste al Ejecutivo balear a «convocar una reunión urgente» con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

A continuación, ha señalado que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 ha evidenciado «la escasa capacidad negociadora y la nula influencia» de Armengol sobre las políticas del Gobierno central que afectan a Baleares. «No aparecen en los presupuestos las mejoras que se nos prometían con el nuevo Régimen Especial de Baleares (REB) y si los Presupuestos no contemplan ninguna mejora, el posible REB que se pueda aprobar no será más que papel mojado, no tendrá consecuencias prácticas», ha lamentado.

Asimismo, ha criticado que la inversión territorializada ha sido «un duro revés» para Baleares, puesto que «mientras que la inversión, en su conjunto, aumenta en un 18,7 por ciento, la inversión del Estado en Baleares se reduce en un 11,7 por ciento».

De este modo, esto supone que la media por habitante sea en Baleares de solo 135 euros, mientras que la media española es de 261 euros por persona, casi el doble.

Andalucía y Cataluña

Por su parte, el portavoz de Cs en el Parlament, Xavier Pericay, ha lamentado que el proyecto de Presupuestos incluye una subida de un 20 por ciento de inversión territorializada pero, según ha detallado, «dos terceras partes de este incremento han ido a parar a Andalucía y Cataluña y en Baleares la inversión ha caído».

A continuación, ha defendido la enmienda presentada por su formación para incorporar un cuarto punto a la PNL donde se inste al Gobierno central a retirar los Presupuestos por «presentar una desviación en su previsión de ingresos que oscila entre 8.000 y 11.000 millones de euros».

Nel Martí, de MÉS per Menorca, también ha defendido la incorporación de un nuevo punto donde se inste al Gobierno central a «instalar generadores eléctricos de emergencia en Menorca para garantizar la recuperación del suministro en caso de una caída del sistema eléctrico».

Andreu Alcover, del PSIB, ha asegurado que a su partido no le molesta que «los catalanes tengan más inversiones» sino que «Baleares no tenga más» y ha insistido en que «el problema no son los Presupuestos sino la inversión territorializada que hay en estos Presupuestos». En esta línea, ha defendido la modificación del segundo y tercer punto de la iniciativa para «introducir mejoras en el proyecto de Presupuestos Generales», en lugar de pedir su retirada, e «instar al Gobierno central a mejorar las inversiones directas destinada a Baleares», sin incorporar la parte referida a la gestión de Armengol.

Toni Reus, de MÉS per Mallorca, ha propuesto que se sustituyan los tres puntos de la PNL por un punto único que inste a Gobierno central, Congreso de los Diputados y Senado a enmendar el proyecto de PGE en el trámite parlamentario para poner a Baleares «en la media de inversión estatal territorializada».

Por su parte, Alberto Jarabo, de Podemos, ha lamentado «no estar de acuerdo con el planteamiento» de los 'populares' en relación a los Presupuestos Generales del Estado y ha celebrado la incorporación de medidas como el aumento del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros o el incremento de becas para estudiantes, entre otras cuestiones.

Jaume Font, de El PI, ha apuntado que los países que forman la Unión Europea tienen «cierta flexibilidad para cubrir las cosas que piensan que son necesarias» y ha instado a Baleares y al Estado a «renegociar los acuerdos y los tratados» necesarios.