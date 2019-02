Yllanes (Podemos) pide a Armengol que «medie» para resolver el problema de la vivienda

El diputado de Podemos en el Congreso por Baleares, Juan Pedro Yllanes, ha pedido este lunes a la presidenta del Govern, Francina Armengol que «medie ante el Gobierno central» para resolver el «grave problema» de la vivienda en Baleares.

Así se ha expresado Yllanes en una rueda de prensa en la que el portavoz de Podemos en el Parlament, Alberto Jarabo, ha pedido apostar por la compra de suelo público para crear vivienda de alquiler social y no «dar la sensación en absoluto de que este Govern pueda estar bajando los brazos en la lucha contra la especulación y el incremento de precios».

El diputado ha indicado que votaron contra el Decreto Ley de vivienda en el Congreso porque «no pone freno a los fondos buitre», que en las Islas «empiezan a acumular pisos», ni permitía que las comunidades autónomas y los ayuntamientos pudieran regular el precio de alquiler. «De nada nos sirve que se alarguen los contratos de alquiler si el propietario puede multiplicar por diez el precio de alquiler si le interesa», ha argumentado.

Por otra parte, Yllanes ha dicho que no están «contentos con los 20 millones de euros que han dejado de venir a Baleares» en los Presupuestos Generales del Estado y ha anunciado enmiendas parciales al proyecto. Estas enmiendas se centrarán en movilidad, el ciclo del agua e inversiones productivas, ha precisado.

El diputado ha criticado la proposición no de ley presentada por el PP en el Parlament sobre los PGE porque con ello «no se consigue nada». Según Yllanes, el PP balear «demuestra que su voz no tiene ningún valor» en Madrid y por ello «no tienen más que este sistema defensivo de PNL que no va a llevar a ninguna parte».

Por su parte, Jarabo se ha referido a la PNL que se debatirá este martes «para defender el Pacto contra la violencia machista», ya que «se está atacando esta lucha» y «es necesario dejar claro el consenso que existe en esta Comunidad».

Igualmente, Jarabo ha dado la «enhorabuena» al mallorquín Carlos Bover «y a todo el equipo de 'Gaza' por el Goya a su valentía, calidad y su talento», y ha reivindicado que se considere el sector audiovisual como estratégico en Baleares.