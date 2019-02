10 bulos sobre el cáncer que debes conocer

No todo lo que nos cuentan sobre el cáncer es real, existen muchos bulos en torno a la enfermedad, sobre súper alimentos y hábitos que lo causan. El portal Maldita ha aprovechado la conmemoración este 4 de febrero del Día Mundial contra el cáncer para recuperar hasta 10 bulos, afirmaciones sin base científica que debes tener en cuenta sobre la enfermedad a partir de las inquietudes de los internautas:

■ No hay una cura secreta ni se ha descubierto que el cáncer no sea una enfermedad. Maldito bulo asegura que no existe una conspiración de la cura secreta del cáncer por parte de grandes empresas farmacéuticas.

■ ¿Es la quimioterapia la gran equivocación médica? El Hospital Johns Hopkins no ha declarado jamás eso, es un bulo que circula con varias falsedades sobre el cáncer. El hospital lo desmintió, en español, en el año 2009.

■ Ni el limón ni la limonada curan el cáncer. Las fórmulas con alimentos que curan el cáncer son falsas. Ni la limonada caliente ni en ayunas ni con más o menos añadidos lo curan.

■ El bicarbonato no cura el cáncer. Otra fórmula faltsa. Ni desayunar agua con bicarbonato ni añadirle limón. Nada de esto previene o cura el cáncer. No hay pruebas.

■ El protector solar no causa cáncer. No hay pruebas de que el cáncer de piel la crema solar. Sí está probado que ante la exposición a rayos ultravioleta exista un mayor riesgo de sufrir enfermedades de la piel, como por ejemplo melanoma.

■ El cáncer de tiroides no se ha extendido por las radiografías dentales y mamografías. El portal afirma que es un bulo que lleva circulando desde al menos 2013. La Sociedad Española de Protección Radiológica ya ha aclarado que la radiación recibida es insignificante y que el protector de tiroides puede ser perjudicial para el diagnóstico.

■ La huaya no cura el cáncer. No hay ninguna investigación que confirme que ningún alimento pueda curarlo.

■ Calentar comida en el microondas no causa cáncer. Los microondas no hacen la comida radiactiva ni distinta de ninguna forma. Lo único que pueden hacer es cambiar su estructura cocinándola, igual que lo haría cualquier otro método de cocinado.

■ Los móviles y el wifi no producen cáncer. No hay ni una sola evidencia científica en ello.

■ Los sujetadores no aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama.