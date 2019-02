Company responde críticas por felicitar al mallorquín ganador del Goya por 'Gaza'

Tras la adjudicación a Carles Bover del Goya como Mejor Cortometraje Documental por su trabajo en 'Gaza', el cineasta mallorquín recibió infinidad de felicitaciones, entre ellas la del presidente del PP balear, Biel Company.

En sus palabras encima del escenario, Bover habló sobre lo que representaba su cinta, y sobre las dificultades que había tenido, debido a ciertas «presiones». Finalizó su parlamento ensalzando la lucha del pueblo palestino.

Este hecho, unido a la felicitación de Company a Bover, ha causado un cierto revuelo y resquemor en determinados sectores populares. Tanto es así que Company ha utilizado las redes sociales para puntualizar varios detalles.

Básicamente, que su felicitación era de mallorquín a mallorquín, y por la calidad artística de 'Gaza'; en ningún caso por lo que el trabajo premiado por los académicos del cine español contiene de implicaciones políticas.

Además, Company dijo condenar todo boicot contra Israel, ya sea este soterrado o explícito.

(1) Para zanjar este asunto ante los que quieren ver lo que no hay, solo quiero apuntar que me he limitado a felicitar a un cineasta mallorquín al que la Academia de Cine ha reconocido con un #Goya2019 por la CALIDAD ARTÍSTICA de su cortometraje