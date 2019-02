El Consell endurece el control a las subvenciones que reciben los partidos

El Consell de Mallorca ha endurecido la vigilancia sobre el dinero que paga a los partidos políticos en concepto de subvenciones hasta el punto de que el PI tendrá que justificar 15.000 euros que ha cobrado de anticipo si no quiere verse obligado a devolverlos. El partido se quedará además sin percibir la cantidad correspondientes al segundo semestre del año.

En el caso de Podemos y Ciudadanos, el resultado de esta vigilancia extra ha supuesto que el primero de ellos deje de ingresar unos 1.500 euros y el segundo unos 5.000 ante la evidencia de que no tendrían manera de justificarlas.

Las cantidades son pequeñas para el nivel económico del Consell, pero se trata de la primera vez que el servicio de Intervención estrecha la vigilancia sobre las subvenciones que han recibido los partidos ya que hasta ahora cobraban una asignación mensual y ahí acababa el control.

Las cosas cambiaron en el año 2018, cuando las asignaciones a los partidos dejaron de recibir ese nombre y pasaron a considerarse subvenciones. Esta modificación ha hecho que los partidos tengan la misma consideración que cualquier otra asociación que logra una subvención: reciben un anticipo y deben justificar todos los gastos, cosa que ante no pasaba. La intención del Consell es no pagar por aquello que no se hace.

El PP, el PSIB y Més han justificado todo el dinero recibido gracias a los anticipos por lo que intervención ha dado el visto bueno al pago parcial de 29.448 para los ‘populares’, 23.364 para los socialistas y 21.324 para los soberanistas, que es el dinero que reciben al año para gastos de funcionamiento. Nunca hasta ahora habían tenido que presentar facturas para cobrar la subvención, que en la mayor parte de los casos se va directamente a financiar a los partidos políticos.

Los afectados

El PI tendrá que devolver los 15.240 que le corresponden si no consigue presentar factura, Podemos perderá unos 1.500 de los 17.748 que le hubieran correspondido y Ciudadanos dejará de percibir 5.000 de los 13.212 totales. De hecho, en el Consell insisten que los partidos reciben ahora el mismo trato que las asociaciones y la única diferencia es que hasta ahora se entregaba el dinero mes a mes y el Tribunal de Cuentas las fiscalizaba con posterioridad.

Las nuevas normas de intervención son mucho más duras con las actividades o materiales que se pueden subvencionar, pero sí se autoriza que los grupos políticos del Consell puedan hacer una donación a los partidos políticos con estas subvenciones recibidas.