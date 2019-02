Una treintena de personas se concentran en Palma por unas pensiones más justas

Unas 30 personas se concentraron este sábado en la plaça d’Espanya de Palma con la intención de exigir una revalorización del sistema público de pensiones.

Javier Ponce, portavoz de la Coordinadora en Defensa del Sistema Público de Pensiones, el colectivo organizador de la protesta, afirmó que «se tienen que defender las pensiones porque pertenecen a todo el mundo. No las tenemos que defender los que somos pensionistas ahora; las tienen que defender también sus futuros usuarios. El sistema se ha vuelto insostenible porque el sueldo de la gente trabajadora no puede pagar un alquiler. No es posible que alguien que trabaja sea pobre. En España, el 30% de la gente que tiene un puesto de trabajo es pobre y eso es inadmisible».

Así, los pensionistas han considerado que el Real Decreto para la Revalorización de las pensiones es «una frustración a las expectativas lanzadas por el Gobierno de Pedro Sánchez» y han concretado que la ley «no aprueba la revalorización de las pensiones de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC)».

En este sentido, han lamentado que sigue vigente «el insultante 0,25 del IPC y el factor de sostenibilidad» por el que, según la Coordinadora, «bajarían las pensiones por vivir más años».